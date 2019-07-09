12 июля пройдет соревнование на лучшую санитарную дружину Минской области

Источник материала: Единство

В соревнованиях примут участие 23 команды, занявшие первые места в районных и Жодинском городском соревнованиях. Старт соревнований в 10.00.

Мероприятие проводится для того, чтобы проверить готовность гражданских формирований медицинской службы гражданской обороны к работе в условиях чрезвычайных ситуаций различного характера.

Соревнования проводятся в 5 этапов:

1 этап – проверка табельного оснащения санитарной дружины;

2 этап – работа санитарной дружины в очаге комбинированного поражения. На этапе будут отработаны учебные вопросы: поиск пораженных, оказание им первой медицинской помощи, погрузка пораженных на транспорт;

3 этап - работа санитарной дружины в очаге химического поражения. На этапе будут отработаны учебные вопросы: поиск пораженных, оказание им первой медицинской помощи, погрузка пораженных на транспорт;

4 этап – работа санитарной дружины в очаге инфекционного заболевания. На этапе будут отработаны учебные вопросы: проведение первичного поквартирного обхода с целью выявления инфекционных больных и их госпитализация, проведение санитарно-просветительской работы среди населения, отбор проб объектов внешней среды, проведение дезинфекции;

5 этап – теоретический конкурс.

Дополнительно будет проведен конкурс художественной самодеятельности. Для участников и гостей соревнований пройдет показ аварийно-спасательной техники.