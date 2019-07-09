ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

12 июля пройдет соревнование на лучшую санитарную дружину Минской области

10.07.2019 — Новости Общества | Единство  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Единство

В соревнованиях примут участие 23 команды, занявшие первые места в районных и Жодинском городском соревнованиях. Старт соревнований в 10.00.

Мероприятие проводится для того, чтобы проверить готовность гражданских формирований медицинской службы гражданской обороны к работе в условиях чрезвычайных ситуаций различного характера.

Соревнования проводятся в 5 этапов:

1 этап – проверка табельного оснащения санитарной дружины;

2 этап – работа санитарной дружины в очаге комбинированного поражения. На этапе будут отработаны учебные вопросы: поиск пораженных, оказание им первой медицинской помощи, погрузка пораженных на транспорт;

3 этап - работа санитарной дружины в очаге химического поражения. На этапе будут отработаны учебные вопросы: поиск пораженных, оказание им первой медицинской помощи, погрузка пораженных на транспорт;

4 этап – работа санитарной дружины в очаге инфекционного заболевания. На этапе будут отработаны учебные вопросы: проведение первичного поквартирного обхода с целью выявления инфекционных больных и их госпитализация, проведение санитарно-просветительской работы среди населения, отбор проб объектов внешней среды, проведение дезинфекции;

5 этап – теоретический конкурс.

Дополнительно будет проведен конкурс художественной самодеятельности. Для участников и гостей соревнований пройдет показ аварийно-спасательной техники.

https://minobl.mchs.gov.by/

 
 
Ссылка на источник 35
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
12 июля 2019 года в Дзержинском районе территории центра экологического туризма «Станьково» пройдут областные соревнования санитарных дружин гражданской обороны...
 
Новости дня
Новости общества
 
В Столине подростки нашли портмоне с 850 долларами США и вернули владельцу
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

09.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Новости Новолукомля
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
10.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика