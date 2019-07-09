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В Витебске на лжесвященника завели сразу несколько уголовных дел: мошенничество, кража и порнография

10.07.2019 13:38 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сотрудники витебского управления ГУБОПиК МВД задержали 33-летнего уроженца Могилевской области, который выдавал себя за священника и собирал деньги якобы на строительство храма и пожертвования монастырям. Про обман ранее предупреждала Витебская епархия БПЦ.


Впервые верующих предупредила Витебская епархия еще в марте: некто Георгий Крот представлялся «архимандритом» Грузинской православной церкви из Абхазии и настоятелем Скита Благовещенья Пресвятой Богородицы в Беларуси.

Как сообщает милиция, мужчина собирал средства якобы на строительства храма, пожертвования для грузинских монастырей, а также проводил обряды за деньги — крещения, освящения источников, отпевания.

При этом он использовал поддельные документы, выяснили сотрудники витебского ГУБОП. Сборы денег шли даже через соцсети, где мужчина публиковал объявления. На самом деле, считает следствие, деньги он тратил на себя.


Сейчас он — фигурант дела о мошенничестве. Его же подозревают в краже одежды, бытовой техники, 6 икон и 8 церковных книг со съемного жилья в Оршанском районе.

Кроме того, в ходе проверки на одной из его личных страниц в Сети нашли материалы порнографического характера, из-за чего возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 343 Уголовного кодекса.

«Также проводится проверка на причастность его к совершению развратных действий в отношении несовершеннолетних», — добавили в УВД Витебского облисполкома.

Ранее стало известно, что в 2012 году Крот уже попадался на мошенничествах в Могилевской области. Тогда он написал письмо епископу Бобруйскому и Быховскому, в котором признался, что не является священником, попросил прощения и пообещал жить честно — то есть устроиться на работу. До того он работал обычным кочегаром.

 
 
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