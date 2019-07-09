БГУ начинает прием документов от абитуриентов 12 июля

Источник материала: БелТА

Фото из архива

10 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В БГУ 12 июля начинается прием документов от абитуриентов. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе учреждения образования.

Всего БГУ планирует принять на обучение 5193 студента, что составляет 101% к плану приема 2018 года. На дневную бюджетную форму план составляет 2130 человек. Соотношение мест на естественно-научные и социально-экономические, гуманитарные специальности равняется 67% и 33% соответственно. На заочную бюджетную форму планируется принять 216 студентов.

Что касается плана приема на платную форму обучения, то на дневную форму планируется зачислить 1934 студента, на заочную - 474, на заочную и вечернюю форму для получения второго высшего образования - 167 и 20 человек соответственно. На сокращенный срок получения образования для выпускников учреждений среднего специального образования выделено 380 мест, из них на дневную форму - 50, на заочную - 330.

На педагогические направления специальностей: биология, география, химия, математика, белорусская и русская филология осуществляется прием без экзаменов следующих категорий абитуриентов - медалисты или закончившие учреждения среднего специального образования с дипломом с отличием, победители (дипломы І, ІІ, ІІІ степени) третьего областного и Минского городского этапов республиканской олимпиады по учебным предметам, проведенной Министерством образования в учебном году, для которых данный предмет определен первым профильным испытанием. При этом необходимо наличие рекомендации педагогического совета учреждения образования, которое они закончили.

Кроме того, без экзаменов могут быть зачислены абитуриенты, прошедшие обучение в профильных классах педагогической направленности, при наличии отметок не ниже 7 баллов по всем учебным предметам и не ниже 8 баллов по профильным, при наличии рекомендации педагогического совета учреждения образования и по результатам собеседования, проводимого в университете.

План приема на эти специальности на дневную бюджетную форму составляет 149 мест. В этом году по целевому приему выделено 31 место. Целевой прием осуществляется по 10 специальностям.

Для абитуриентов, поступающих на бюджетную форму обучения, а также на специальности, по которым предусмотрены вступительные испытания в БГУ, на бюджет и платную форму обучения, подача документов будет осуществляться с 12 по 17 июля. Прием документов от лиц, прошедших обучение в профильных классах (группах) педагогической направленности учреждений общего среднего образования и поступающих на педагогические специальности - с 12 по 14 июля. Документы на платную форму обучения будут приниматься до 4 августа.

С этого года впервые в БГУ будет осуществлен набор в совместный белорусско-китайский институт БГУ-ДПУ (Даляньский политехнический университет) по специальностям "физика (производственная деятельность)", "механика и математическое моделирование", "мировая экономика". Это первый опыт в отечественной системе высшего образования в области совместной подготовки специалистов на первой ступени на базе белорусского вуза. Выпускники института будут востребованы промышленными, образовательно-научными предприятиями и IT-компаниями Беларуси и Китая, а также в индустриальном парке "Великий камень".

Подготовка студентов будет вестись на первых двух курсах на русском языке, а с 3-го курса ряд дисциплин - на английском. Предполагается также изучение китайского языка на базовом уровне. Выпускники белорусско-китайского института получат два диплома: БГУ и ДПУ. В профессорско-преподавательский состав войдут представители белорусского и китайского университетов. Всего в этом году планируется принять на дневную форму обучения 28 человек, на платную - 30.-0-