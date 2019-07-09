В Столине подростки нашли портмоне с 850 долларами США и вернули владельцу

Источник материала: Навiны Палесся



Есть вещи, которые стоят гораздо дороже денег. Например, простая человеческая порядочность.

Как сообщил «НП» старший инспектор группы кадров Столинского РОВД Дмитрий Юнкевич, в субботу вечером трое подростков нашли портмоне с документами и деньгами (850 долларов США) возле магазина «Хит» в Столине.

Ребята сразу позвонили на «102» и отдали кошелёк сотрудникам РОВД, чтобы те разыскали хозяина. Им оказался водитель фуры из г. Барановичи. Когда ему позвонили из милиции, мужчина уже находился в Давид-Городке и… даже не знал, что потерял портмоне!

Счастливый владелец отблагодарил ребят не только на словах, но и энной суммой денег.

Лилия ГУЩА

На снимке: Михаил Лемешевский, Дмитрий Сакевич и Влад Семенюк