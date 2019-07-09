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В Столине подростки нашли портмоне с 850 долларами США и вернули владельцу

10.07.2019 — Новости Общества | Навiны Палесся  
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Источник материала: Навiны Палесся

 

В Столине подростки нашли портмоне с 850 долларами США и вернули владельцу
Есть вещи, которые стоят гораздо дороже денег. Например, простая человеческая порядочность.

Как сообщил «НП» старший инспектор группы кадров Столинского РОВД Дмитрий Юнкевич, в субботу вечером трое подростков нашли портмоне с документами и деньгами (850 долларов США) возле магазина «Хит» в Столине. 

Ребята сразу позвонили на «102» и отдали кошелёк сотрудникам РОВД, чтобы те разыскали хозяина. Им оказался водитель фуры из г. Барановичи. Когда ему позвонили из милиции, мужчина уже находился в Давид-Городке и… даже не знал, что потерял портмоне! 

Счастливый владелец отблагодарил ребят не только на словах, но и энной суммой денег.

Лилия ГУЩА

На снимке: Михаил Лемешевский, Дмитрий Сакевич и Влад Семенюк

 
 
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  Есть вещи, которые стоят гораздо дороже денег. Например, простая человеческая порядочность. Как сообщил «НП» старший инспектор группы кадров Столинского
 
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