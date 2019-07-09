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Столинский РОЧС проверил ОАО «Полесская нива»

10.07.2019 — Новости Общества | Навiны Палесся  
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Источник материала: Навiны Палесся

Столинский РОЧС проверил ОАО «Полесская нива»
Работниками Столинского районного отдела по чрезвычайным ситуациям в целях обеспечения безопасности жизнедеятельности населения проведена выборочная проверка ОАО «Полесская Нива».

В рамках проведения надзорных мероприятий на вышеуказанном объекте проведен мониторинг лицензиата, осуществляющего техническое обслуживание системы пожарной автоматики.

  1. При проведении выборочной проверки ОАО «Полесская Нива» (директор Бородич Алексей Николаевич) было выявлено более 40 нарушений противопожарного законодательства, а именно:

— не разработаны планы эвакуации людей при пожаре согласно форме, утвержденной Министерством по чрезвычайным ситуациям;

— допускается курение вне специально отведенных мест для курения;

— не обеспечено качественное проведение противопожарный инструктажей с должностными лицами;

— не обозначены  эвакуационные выходы;

— отсутствует требуемое количество первичных средств пожаротушения;

— средства пожаротушения находятся в неисправном состоянии и др.

По результатам проведённой проверки руководителю предприятия вручены акт и предписание, ответственные должностные лица привлечены к административной ответственности.

 

 

 
 
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Работниками Столинского районного отдела по чрезвычайным ситуациям в целях обеспечения безопасности жизнедеятельности населения проведена выборочная проверка...
 
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