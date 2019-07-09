Столинский РОЧС проверил ОАО «Полесская нива»

Работниками Столинского районного отдела по чрезвычайным ситуациям в целях обеспечения безопасности жизнедеятельности населения проведена выборочная проверка ОАО «Полесская Нива».
В рамках проведения надзорных мероприятий на вышеуказанном объекте проведен мониторинг лицензиата, осуществляющего техническое обслуживание системы пожарной автоматики.
- При проведении выборочной проверки ОАО «Полесская Нива» (директор Бородич Алексей Николаевич) было выявлено более 40 нарушений противопожарного законодательства, а именно:
— не разработаны планы эвакуации людей при пожаре согласно форме, утвержденной Министерством по чрезвычайным ситуациям;
— допускается курение вне специально отведенных мест для курения;
— не обеспечено качественное проведение противопожарный инструктажей с должностными лицами;
— не обозначены эвакуационные выходы;
— отсутствует требуемое количество первичных средств пожаротушения;
— средства пожаротушения находятся в неисправном состоянии и др.
По результатам проведённой проверки руководителю предприятия вручены акт и предписание, ответственные должностные лица привлечены к административной ответственности.