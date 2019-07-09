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В Новополоцке матери за деньги и еду разрешали педофилу насиловать детей. СК рассказал подробности дела

10.07.2019 13:53 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Три года минчанин насиловал маленьких девочек из Новополоцка, снимал все на видео и продавал ролики на порносайтах. Матери не просто знали о насилии, но помогали преступнику, расплачивался он с ними деньгами и едой. Во время допроса мужчина рассказал, что в разных странах насиловал девочек, в возрасте от 2 до 12 лет. Все они были ему известны — через родителей. СК рассказал подробности громкого уголовного дела.


Фото: Reuters

Эта шокирующая история началась 20 лет назад. Студент-программист сначала коллекционировал детское порно, а потом решил, что может сам снимать ролики. Жертвами становились дети его друзей и знакомых, которые во время насилия находились в соседней комнате. В 2015 году он познакомился с девушкой из Новополоцка. И вскоре начал насиловать ее 2-летнюю дочь и 4-летнюю племянницу. Матери девочек, по данным следствия, не просто знали о насилии, но помогали преступнику и получали за это деньги. Сейчас они также проходят обвиняемыми по делу.

Как вышли на след 40-летнего обвиняемого? В 2018 году белорусским правоохранителям поступила информация от российских коллег, что в России предположительно находится человек, причастный к распространению порнографических мероприятий. В итоге мужчину задержали около его дома в Минске. Известно, что в начале 2000-х он вместе со знакомым из США отправился в Камбоджу, где они, по данным следствия, насиловали детей и снимали это на видео. Американский друг на 30 лет отправился за решетку, белорусу тогда удалось избежать наказания. В 2011 году он переехал в Украину, где его наказали за распространение порно. Вышел на свободу и вернулся в Беларусь.

В ходе расследования стало известно, что порноролики с участием белорусских девочек минчанин продавал интернет-пользователям из Германии, Испании, России и государств Ближнего Востока. Рассчитывались с ним криптовалютой, сообщает СК. В июне 2016 года обвиняемый предоставил одному из иностранцев, который приехал в Беларусь, маленьких девочек в целях сексуальной эксплуатации и создания видеозаписей.

За три года фигурант уголовного дела сделал несколько десятков порнографических роликов с участием детей. Он также причастен к совершению преступлений против половой неприкосновенности в отношении трех несовершеннолетних девочек. Одна из них — жительница Украины. Кроме того, установлено, что обвиняемый выращивал коноплю — для личного употребления. В обвинении — 31 эпизод противоправных действий — преступления против половой неприкосновенности, торговля людьми, незаконный оборот наркотических средств, изготовление и распространение порнографии.

Матерям девочек из Новополоцке предъявлено обвинение в торговле людьми, а также пособничестве в изнасиловании, совершении иных действий сексуального характера и изготовлении порнографических материалов, содержащих изображение несовершеннолетних. Как и главный фигурант, они находятся в СИЗО. Родные и знакомые женщин в разговоре с TUT.BY говорили, что даже не подозревали, чем женщины занимаются.

— Сын встречался со Светой (имя женщины по этическим причинам изменено — Прим. TUT.BY) около года, — вспоминает мать сожителя одной из задержанных женщин, сам он проходит свидетелем по делу. — Люди мне говорили: «Сын твой попал в ерунду с этой девкой». Но что сказать? С виду хорошая была девочка. Ну с ребенком, так теперь много таких! Света дочку любила, малышка чистая, одетая была, вещей у нее было много. По ребенку ничего не было заметно. Они ко мне все вместе приезжали, я девочку как свою родную внучку любила. И мыла я ее — ничего не замечала. А летом жара, она в трусиках и маечке бегала — ни синяков, ничего. Она же маленькая такая, как такое вообще могло произойти, не понимаю! Когда узнала, три недели плакала, не могла в себя прийти. Да если бы я раньше знала, не знаю, что бы сделала с той мамой.

Иностранец, который одозревается в изнасиловании девочек, объявлен в международный розыск. Уголовное дело передано прокурору для направления в суд. Дела по таким категориям преступлений проходят в закрытом режиме.

 
Теги: Минск
 
 
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Обвиняемый признался, что насиловал девочек в разных странах, им было от 2 до 12 лет.
 
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