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12 июля в агрогородок Большие Жуховичи прибудет благодатная икона пр. Елисея Лавришевского Чудотворца

10.07.2019 — Новости Общества | Полымя  
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Источник материала: Полымя

12 июля в агрогородок Большие Жуховичи прибудет благодатная икона пр. Елисея Лавришевского Чудотворца

12 июля в 9.00 в храм во имя святых апостолов Петра и Павла агр. Большие Жуховичи из Свято-Елисеевского Лавришевского мужского монастыря прибудет благодатная икона пр. Елисея Лавришевского Чудотворца. По его молитвам многие получили исцеление от недугов винопития, курения, игромании, наркомании, бесплодия, онкологии, сахарного диабета, депрессии.

Также прибудет ковчежец с частицами мощей святого Николая Чудотворца и других святых.

После Божественной Литургии перед святынями будет отслужен молебен.

Подать записки можно с 9.00 до 12.00.

Тел. 8(033)3181727 (мтс).

 
 
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12 июля в 9.00 в храм во имя святых апостолов Петра и Павла агр. Большие Жуховичи из Свято-Елисеевского Лавришевского мужского
 
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