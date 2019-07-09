Собираем ягоды по новым правилам

Источник материала: Полымя

Ходить в лес за ягодами любят, пожалуй, все. Это прекрасный отдых и возможность запастись на зиму вкусными витаминами. Правда, есть люди, которые лес превратили в место работы: собирают там ягоды, а потом продают у дороги. И не страшно, если при этом лесная плантация не повреждена: не вытоптана, не вырваны корни, не сломаны кусты…





Постановлением Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь от 12.03.2019 г. № 8 утверждена инструкция о способах и приспособлениях для сбора дикорастущих ягод в лесном фонде.

Документ вступил в силу 29 марта и устранил пробел в наболевшем вопросе об использовании ягодниками различных приспособлений. Ранее они были вне закона, теперь же существует ряд требований, с которыми стоит ознакомиться при изготовлении таких предметов.

Собирать ягоды разрешается вручную либо при помощи ручных приспособлений в состоянии их зрелости на разрешённых лесных территориях. В инструкции чётко прописаны требования к приспособлениям для сбора, заготовки дикорастущих ягод в лесном фонде, которые не наносят вред ягодникам и не приводят к их уничтожению. А именно, собирать ягоды ручным приспособлением разрешается движениями снизу-вверх.

При сборе черники и голубики приспособление направляется под углом к верхней части куста. Не допускается попадание в зубья толстой нижней части побега.

При сборе клюквы приспособление двигается по поверхности мха и побегов клюквы.

Приспособление для сбора дикорастущих ягод состоит из зубьев, ёмкости накопителя, держателя (ручки) и отвечает следующим требованиям:

• расстояние между зубьями составляет не менее 0,5 см;

• корпус приспособления и зубья изготавливаются из пластмассы, металла, древесины, резины или их комбинации;

• в приспособлениях отсутствуют режущие края в зоне срывания ягод.

Кроме того, рекомендуется вести сбор только зрелых лесных даров в период их массового созревания в сухую погоду, после схода росы, поскольку это снижает вероятность обрыва листьев.

Принятое постановление будет способствовать созданию дополнительных условий для увеличения объёмов заготовки дикорастущих ягод в нашей стране, эффективному использованию лесной продукции.

В то же время нарушителям, которые будут игнорировать установленные Правила, грозит административная ответственность по части 2 статьи 15.26 КоАП Республики Беларусь. Ответственность за данное правонарушение установлена в размере до 20 базовых величин на физическое лицо, до 100 базовых величин на индивидуального предпринимателя, до 500 базовых величин на юридическое лицо.

Берегите природу и она ответит вам тем же!

Максим ЛАГУТА,

заместитель начальника Новогрудской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира