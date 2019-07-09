Хозяйкам на заметку. 11 вкуснейших блюд из овощей для лета и фигуры

Спагетти из кабачков, картофельный пирог, томатный суп-пюре, а также голубцы с фетой и баклажановый дип от Джейми Оливера. Готовим из овощей без лишних хлопот и с любовью!
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Спагетти из кабачков, картофельный пирог, томатный суп-пюре, а также голубцы с фетой и баклажановый дип от Джейми Оливера. Готовим из
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На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Спагетти из кабачков, картофельный пирог, томатный суп-пюре, а также голубцы с фетой и баклажановый дип от Джейми Оливера. Готовим из