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Хозяйкам на заметку. 11 вкуснейших блюд из овощей для лета и фигуры

10.07.2019 — Новости Общества | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Спагетти из кабачков, картофельный пирог, томатный суп-пюре, а также голубцы с фетой и баклажановый дип от Джейми Оливера. Готовим из овощей без лишних хлопот и с любовью!

Хозяйкам на заметку. 11 вкуснейших блюд из овощей для лета и фигуры

 
 
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Спагетти из кабачков, картофельный пирог, томатный суп-пюре, а также голубцы с фетой и баклажановый дип от Джейми Оливера. Готовим из
 
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