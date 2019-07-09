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Выпускники каких учебных заведений лучше всего сдали ЦТ в 2017 году? В лидерах - лицей БГУ
10.07.2019 14:39 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Сегодня абитуриенты начинают получать сертификаты по централизованному тестированию, а в распоряжении сайта
Как рассказал TUT.BY Сергей Ольшевский, руководитель проекта «Народный учебник», данные по ЦТ за 2017 год Республиканский институт контроля знаний рассылал в управления образования. На сайте
TUT.BY проанализировал цифры и отобрал десятку учебных заведений, чьи выпускники лучше всего сдали ЦТ. Мы выбирали только те школы, гимназии и лицеи, в которых количество учеников, проходивших испытание, — не менее 25 человек. Например, в нашем списке лучший результат по русскому языку в 2017 году показали ученики гимназии № 1 Лиды со средним баллом 82,95. Здесь испытание проходили 43 человека. Но если посмотреть на все данные, которые получил сайт
В каких учебных заведениях лучше всего сдали ЦТ в 2017 году?
Русский язык
1. Гимназия № 1 Лиды — 82,95 средний балл
2. Лицей БГУ — 78,02
3. Гимназия № 13 Минска — 74,06
4. Гимназия № 1 Солигорска — 73,94
5. Гимназия № 33 Минска — 73,88
6. Могилевская городская гимназия № 1 — 73,42
7. Гимназия № 1 Орши — 71,51
8. Гимназия № 3 Борисова — 71,47
9. Гимназия № 1 Слуцка — 71
10. Гимназия № 14 Гомеля — 70,75
Математика
1. Лицей БГУ — 79,96
2. Лицей БНТУ — 67,74
3. Гимназия № 4 Барановичей — 66,25
4. Гимназия № 50 Минска — 66,03
5. Гомельский городской лицей № 1 — 64,89
6. Гимназия № 41 Минска — 64,31
7. Гимназия № 2 Бобруйска — 63,97
8. Гимназия № 1 Гродно — 63,44
9. Гимназия № 1 Слуцка — 63,32
10. Лицей № 1 Минска — 62,91
Английский язык
1. Лицей БГУ — 79,72
2. Гимназия № 22 Минска — 73,75
3. Гимназия № 1 Гродно — 73,59
4. Гимназия № 1 Лиды — 73,06
5. Гимназия № 1 Витебска — 71,76
6. Гимназия № 33 Минска — 71,74
7. Гимназия № 1 Минска — 71,69
8. Гомельский государственный областной лицей — 70,96
9. Могилевский государственный областной лицей № 3 — 70,76
10. Гимназия № 1 Бреста — 69,49
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Сегодня завершается централизованное тестирование, а в распоряжении сайта eschool.by оказались данные за 2017 год. В таблице указаны как выпускники учебных заведений...
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