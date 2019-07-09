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Выпускники каких учебных заведений лучше всего сдали ЦТ в 2017 году? В лидерах - лицей БГУ

10.07.2019 14:39 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сегодня абитуриенты начинают получать сертификаты по централизованному тестированию, а в распоряжении сайта eschool.by оказались данные о том, как выпускники учебных заведений страны сдавали ЦТ в 2017 году. TUT.BY отобрал десятку школ, гимназий и лицеев, где выпускники показали лучший результат.


Фото носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Как рассказал TUT.BY Сергей Ольшевский, руководитель проекта «Народный учебник», данные по ЦТ за 2017 год Республиканский институт контроля знаний рассылал в управления образования. На сайте eschool.by опубликовали эти результаты.

TUT.BY проанализировал цифры и отобрал десятку учебных заведений, чьи выпускники лучше всего сдали ЦТ. Мы выбирали только те школы, гимназии и лицеи, в которых количество учеников, проходивших испытание, — не менее 25 человек. Например, в нашем списке лучший результат по русскому языку в 2017 году показали ученики гимназии № 1 Лиды со средним баллом 82,95. Здесь испытание проходили 43 человека. Но если посмотреть на все данные, которые получил сайт eschool.by, самый высокий средний балл в 2017 году был в Городищенской СШ Пинского района — 92. Правда, ЦТ по русскому там сдавал только один человек.

В каких учебных заведениях лучше всего сдали ЦТ в 2017 году?

Русский язык

1. Гимназия № 1 Лиды — 82,95 средний балл

2. Лицей БГУ — 78,02

3. Гимназия № 13 Минска — 74,06

4. Гимназия № 1 Солигорска — 73,94

5. Гимназия № 33 Минска — 73,88

6. Могилевская городская гимназия № 1 — 73,42

7. Гимназия № 1 Орши — 71,51

8. Гимназия № 3 Борисова — 71,47

9. Гимназия № 1 Слуцка — 71

10. Гимназия № 14 Гомеля — 70,75

Математика

1. Лицей БГУ — 79,96

2. Лицей БНТУ — 67,74

3. Гимназия № 4 Барановичей — 66,25

4. Гимназия № 50 Минска — 66,03

5. Гомельский городской лицей № 1 — 64,89

6. Гимназия № 41 Минска — 64,31

7. Гимназия № 2 Бобруйска — 63,97

8. Гимназия № 1 Гродно — 63,44

9. Гимназия № 1 Слуцка — 63,32

10. Лицей № 1 Минска — 62,91

Английский язык

1. Лицей БГУ — 79,72

2. Гимназия № 22 Минска — 73,75

3. Гимназия № 1 Гродно — 73,59

4. Гимназия № 1 Лиды — 73,06

5. Гимназия № 1 Витебска — 71,76

6. Гимназия № 33 Минска — 71,74

7. Гимназия № 1 Минска — 71,69

8. Гомельский государственный областной лицей — 70,96

9. Могилевский государственный областной лицей № 3 — 70,76

10. Гимназия № 1 Бреста — 69,49

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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Сегодня завершается централизованное тестирование, а в распоряжении сайта eschool.by оказались данные за 2017 год. В таблице указаны как выпускники учебных заведений...
 
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