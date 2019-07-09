Начальник Столинского отделения Департамента охраны вручил юбилейные медали ветеранам и узникам фашизма

Источник материала: Навiны Палесся



В предверии празднования 75 годовщины освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков сотрудникам Столинского отделения Департамента охраны МВД Республики Беларусь выпала большая честь вручить юбилейную медаль «75 лет освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков» некоторым ветеранам и узникам фашизма.

При награждении юбилейной медалью Екатерина Фадеевна Мельник расказала сотрудникам свою нелегкую судьбу.