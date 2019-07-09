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В Борисове нашли тело 29-летнего мужчины, который пропал еще в марте
10.07.2019 16:19 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Борисове завершили розыск 29-летнего Кирилла Механикова, который пропал без вести еще 8 марта. Его тело нашли пару недель назад в пригороде, сообщили TUT.BY в поисковом отряде «Ангел».
Мужчина исчез 8 марта, когда отмечал праздник на природе в компании, но отстал от друзей. Его
Как рассказали в отряде, несколько недель назад на тело мужчины наткнулся в лесу грибник и вызвал милицию. Место находится на значительном отдалении от периметра предыдущих поисков. Чтобы подтвердить личность, пришлось провести экспертизу по ДНК.
«Погиб. Выражаем искренние соболезнования родным и близким», — рассказали в «Ангеле». По их данным, о криминале речи не идет.
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На его тело в лесу наткнулся грибник.
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