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Во дворе многоэтажки в Гродно жильцы по всем правилам оборудовали место для шашлыков
10.07.2019 16:39 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Гродно жители дома на улице Щорса оборудовали во дворе место для приготовления шашлыка,
— Теперь мы просто маринуем мясо и идем к мангалу, где можно не только вкусно поесть, но и пообщаться с соседями и друзьями, — смеется житель двора Дмитрий.
Вначале жильцы узнали, что установка мангала во дворе не запрещена, но при установке необходимо учитывать нормы МЧС.
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Теперь мы просто маринуем мясо и идем к мангалу, где можно не только вкусно поесть, но и пообщаться с соседями и друзьями
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