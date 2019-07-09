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Во дворе многоэтажки в Гродно жильцы по всем правилам оборудовали место для шашлыков

10.07.2019 16:39 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Гродно жители дома на улице Щорса оборудовали во дворе место для приготовления шашлыка, рассказывает NewGrodno.by.


— Теперь мы просто маринуем мясо и идем к мангалу, где можно не только вкусно поесть, но и пообщаться с соседями и друзьями, — смеется житель двора Дмитрий.

Вначале жильцы узнали, что установка мангала во дворе не запрещена, но при установке необходимо учитывать нормы МЧС.














Итак:

  • Во время приготовления шашлыков рядом должен быть огнетушитель с массой огнетушащего вещества не менее двух кг или десять литров воды;
  • минимальное расстояние от мангала до зданий и сооружений — семь метров;
  • для разжигания угля нельзя использовать легковоспламеняющиеся жидкости;
  • нельзя оставлять горящий мангал без контроля или под присмотром детей.
 
Теги: Гродно
 
 
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Теперь мы просто маринуем мясо и идем к мангалу, где можно не только вкусно поесть, но и пообщаться с соседями и друзьями
 
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