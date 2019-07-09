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Причины женского алкоголизма

10.07.2019 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

Седи причин, приводящих к алкоголизму у женщин, преобладают:

- семейная традиция употреблять крепкие напитки;

- социальные проблемы – недостаточный уровень воспитания и образования,

материальные проблемы, проблемы на работе, неудовлетворенность в социальной сфере;

- негативная наследственность;

- эмоциональные переживания, различные стрессовые ситуации, которые могут связаны с потерей работы, утратой близких, болезнями ребенка;

- психологическое истощение, связанное с однообразным жизненным укладом;

- неудачи в отношениях с противоположным полом;

- неудовлетворенность семейной жизнью;

- ощущение ненужности, покинутости;

- круг общения, если друзья пьют или являются алкоголиками;

- рабочие обстоятельства, когда должность женщины способствует тому, что часто приходится выпивать алкоголь;

- заболевания: психические, генетические, нервные, а также большая склонность к негативному влиянию людей;

- ставшие жертвами насилия;

- из-за скуки, неспособности к самореализации;

- криминальное и развратное поведение.

Дети пьющих матерей часто идут по их стопам, начинают рано вести аморальный образ жизни и подобно родителям, вносят свой «вклад» в моральное разложение общества.

Женский организм от природы имеет большую подверженность негативному влиянию алкоголя. Специалисты объясняют ускоренное развитие алкоголизма следующими особенностями:

- низкая защитная функция гематоэнцефалического барьера, в связи с чем алкоголь и продукты его распада проникают в мозг в повышенных концентрациях. Это становиться причиной быстрого повреждения мозговых клеток и разрушения нейронных связей;

- содержанием в женской печени небольшого количества ферментов, предназначенных для расщепления этанола;

- меньшим количеством жидкости, необходимой для растворения алкоголя.

Путь от начальной стадии патологии до острого состояния часто занимает небольшой промежуток времени. Диагноз «алкоголизм» часто становится неожиданным как для самой пьющей дамы, так и для ее окружения.

В случаях возникновения любых проблем с алкоголем, не теряя времени обращаться за консультацией и помощью к специалистам.

Врач-валеолог Борисовской ЦРБ В.И. Коновалова

 
 
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В последние годы случаи выявления алкоголиков среди женщин встречаются все чаще. Чаще болезненное пристрастие к крепким напиткам появляется у дам в возрасте...
 
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