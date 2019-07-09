«Она понимает горе матерей». Активистки инициативы «Матери 328» встретились с Натальей Кочановой

Источник материала: Tut.by

Представители инициативы «Матери 328» 10 июля встретились с главой Администрации президента Натальей Кочановой и обсудили ряд проблем, связанных с применением статьи 328 УК, сообщила БелаПАН лидер инициативы Лариса Жигарь.

По ее словам, встреча продлилась около полутора часов. На ней присутствовали четыре представительницы инициативы, которые ранее принимали участие в голодовке в деревне Остров Пуховичского района Минской области с 11 июня по 3 июля.

«Кочанова хорошо знает проблему статьи 328 УК, она ей не нова, человек вник и понимает горе матерей. Так же и президент глубоко в этой проблеме. Они все знают и понимают. Просила больше не голодать, потому что если есть конструктивные предложения, она готова нас принять», — сказала Жигарь.

На встрече матери поднимали вопрос применения части 4 статьи 328, где идет речь о незаконном обороте наркотиков, совершенном организованной группой или создании нарколаборатории. Часть осужденных по этой части уголовной статьи попали под нее несправедливо, и матери намерены добиться пересмотра дел. «Мы говорили о реабилитации, ресоциализации, о профилактике, которой нет, но садят на огромные сроки», — отметила активистка.

Кроме того, обсуждалась ситуация с функционированием интернет-магазинов по продаже наркотиков, речь шла о том, что существует возможность их приобретения посредством некоторых банков через криптовалюты.

По словам лидера инициативы «Матери 328», Кочанова пообещала на следующей неделе провести совещание с представителями силовых структур и обсудить там все вопросы, которые поднимались на встрече. «И в течение месяца дать ответ на обращения, в том числе на обращения матерей несовершеннолетних, которые не должны сидеть», — сказала Жигарь.

«Также мы просили о встрече с главой государства, на что отказа мы не получили», — добавила она.

По словам Жигарь, до получения ответов от Качановой возобновлять голодовку активистки не планируют.

Тем временем еще одна группа матерей осужденных по статье 328, которая позиционирует себя отдельно от инициатив «Матери 328» и «Наше право», 10 июля в Минске присутствовала на заседании Белорусской республиканской коллегии адвокатов (БРКА). Активистки просили адвокатов снизить расценки на составление надзорных жалоб.

«Мы поставили вопрос стоимости надзорных жалоб адвокатов, упомянули про детей-сирот, которые не могут оплатить надзорные жалобы», — рассказала БелаПАН активистка группы Елена из Слонима (Гродненская область).

«Ставили вопрос, что юридическая помощь оказывается ненадлежащим образом. И предложили им взять наши дела, и составить обращения так, чтобы это дало надлежащий эффект», — добавила она.

По словам активистки, в БРКА пообещали рассмотреть поставленные матерями вопросы и предоставить ответ в письменном виде.

Также 9 июля эта инициативная группа добивалась приема у председателя Верховного суда Валентина Сукало, но женщинам было отказано. При этом одна из членов инициативной группы получила приглашение на прием к Сукало 7 августа. Оно поступило в ответ на коллективное обращение, отправленное 19 июня председателю Верховного суда и генеральному прокурору Александру Конюку с просьбой принять их, чтобы обсудить вопрос «о том, что по статье 328 не существует единообразной практики применения, и о том, что в разных судах за одни и те же деяния людей судят по разным частям статьи».

Голодовка матерей осужденных по ст. 328 УК (незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов) продолжалась с 11 июня по 3 июля в деревне Остров Пуховичского района Минской области. С первого дня в ней участвовали Алла Берналь, Елена Кузьмина и Людмила Кулинич. 22 июня к ним присоединилась Лариса Жигарь. Женщины требовали встречи с Александром Лукашенко, Натальей Кочановой, Юрием Караевым, корректировки антинаркотической статьи и создания комиссии по пересмотру дел уже осужденных по ст. 328 УК.