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В Житковичах рабочий украл у хозяйки 10 тысяч долларов и закопал в гараже

10.07.2019 20:14 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сотрудники милиции задержали в Житковичах местного жителя, который подозревается в совершении кражи крупной суммы денег из частного дома. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Беларуси.


Фото: пресс-служба МВД

Сообщение о похищенных ювелирных изделиях, крупной сумме денег, спиртных напитках поступило в дежурную службу РОВД от местной жительницы. Она сообщила, что кто-то повредил оконную раму подвального помещения и проник в ее дом.

«Оперативники вышли на след человека, который занимался ремонтом в доме и имел возможность свободно туда войти. Оконную раму разбил, чтобы отвести от себя подозрение», — рассказали в милиции.

Похищенное обнаружили у 40-летнего подозреваемого 10 июля около 18.30. Мужчина сложил все в ведерко и закопал в своем гараже.

Судя по количеству купюр, опубликованных оперативниками, речь шла о сумме в районе 10 тысяч долларов.

 
 
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Сообщение о похищенных ювелирных изделиях, крупной сумме денег, спиртных напитках поступило в дежурную службу РОВД от местной жительницы. Она сообщила, что кто-то...
 
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