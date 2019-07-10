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В Кличевском районе потерялся ребенок. Его нашла овчарка
10.07.2019 22:37 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В обед 10 июля в МЧС поступило
Около 5 часов утра 12-летний мальчик с мамой (жители Кличева) пошли в лес за ягодами. Недалеко от деревни Дубно мальчик заблудился, у него не было мобильного телефона.
Мальчика искали спасатели, милиционеры, егеря.
Вечером его нашли на расстоянии двух километров от деревни Дубно спасатель-кинолог РОСН Владимир Пичуков и овчарка Шейла.
«Ребенка напоили теплым чаем и передали родителям. Состояние мальчика удовлетворительное, в госпитализации не нуждается», —
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Как рассказали в милиции, около 5 часов утра 12-летний мальчик с мамой (жители Кличева) пошли в лес за ягодами. Недалеко от деревни Дубно мальчик заблудился, у него не...
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