Расширен перечень юрлиц и ИП, для которых в 2019 году действуют сниженные тарифы на природный газ

Источник материала: Полымя

Перечень юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, для которых в 2019 году действуют сниженные тарифы на природный газ, дополнен. Это следует из постановления Министерства антимонопольного регулирования и торговли №55 от 27 июня 2019 года, которое сегодня официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале , сообщает БелТА.





Так, в данный перечень включены юридические лица и индивидуальные предприниматели, основным видом деятельности которых является производство «прочих изделий из бумаги и картона». Цена за 1 тыс. куб.м природного газа для них составит Br388,76.

Постановление вступит в силу с 1 августа текущего года.

Как сообщалось, в январе 2019 года МАРТ принял постановление, которым определил цены на природный газ за 1 тыс. куб.м без НДС для потребителей реального сектора экономики на этот год. Так, цены на него для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей снижены с Br550,49 (в 2018 году) до Br533,72 (при курсе белорусского рубля к доллару США на 1 января 2019 года в размере Br2,1598); в долларовом эквиваленте — с $275,87 до $247,12 за 1 тыс. куб.м соответственно.

Также постановлением предусмотрено дополнительное понижение дифференцированных цен на природный газ для отдельных энергоемких групп потребителей реального сектора экономики с $185,245 до $180 за 1 тыс. куб.м (в эквиваленте), в том числе для производителей овощей защищенного грунта, цемента, стеновых блоков, кирпича, черепицы и прочих строительных изделий из обожженной глины, керамических покрытий и плит, хозяйственных керамических изделий, прочих неметаллических минеральных продуктов, не включенных в другие группировки, прочих основных неорганических химических веществ, бумаги и картона, гофрированной бумаги и картона, бумажной и картонной тары.