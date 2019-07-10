«Родные игры», ровесники президентства, отдых в Крыму, автодом-«автозак» и чудо - все за вчера

Ровно 25 лет назад Беларусь узнала имя своего первого и пока что единственного президента. В рамках проекта «Четверть века» мы поговорили с ровесниками победы Лукашенко на выборах 1994 года и ровесниками самого президента об их отношении к главе государства. Разница между нашими героями — около 40 лет, но их взгляды на эти 25 лет не так уж и отличаются. Но если мы утомили вас серьезными текстами и видео к 25-й годовщине, то ловите веселую игру. Пройдите восемь уровней от директора совхоза к полноправному президенту страны, как это сделал Лукашенко. Ну что, президентское кресло будет вашим?
Наталья Кочанова вчера встретилась с «Матерями 328». Нет, не извинялась. О чем говорили — расскажем здесь (похоже, активистки довольны).
Для некоторых белорусов повысили месячные нормы лимитов на посылки из-за границы — до 500 евро и 31 килограмма. Но не для всех и ненадолго.
Над четвертым энергоблоком Чернобыльской атомной электростанции поставили новый саркофаг. Все, что нам об этом известно, — здесь. И нет, он окончательно проблему не решил, но на 100 лет должен нас защитить.
Давайте расскажем, как проходит сезон в Крыму, куда возвращаются белорусские туристы. Многих, конечно, останавливает долгая дорога — 40 часов, проблемы с законом — Украина воспринимает такие поездки как нарушение, высокие цены — отдых в Крыму теперь сравним с путевкой в Турцию или Грузию. Так кто же из наших приезжает сюда на отдых и что изменилось для туристов за последние пять лет?
Знакомьтесь, Питер (на самом деле, нет) — немец, который проехал по Беларуси на автодоме-«автозаке» за сотни тысяч евро. Польско-белорусскую границу Питер пересекал 22 июня. Дату въезда не планировал, так само получилось. Пункт пропуска проезжал под звуки взрывов и залпов. Было, говорит, не смешно, пока не узнал, что в то утро в Брестской крепости проходила реконструкция начала войны. Очень интересный герой, но еще более интересный автодом — смотрите, как там внутри все устроено.
Какая чудесная история! Помните, мы как-то писали о том, как наши врачи (и человеческий организм) сделали чудо: беременная женщина попала в страшное ДТП, где погибли четверо, выжила, вышла из комы — и родила чудесную девочку. Давайте расскажем, как она живет и восстанавливается (там, конечно, есть и печальные моменты — но связаны они не со здоровьем).
Тут нам стало известно, сколько квартир и автомобилей за два года разыграл «Евроопт» — и сколько денег на это потратил. Кстати, оказывается, в их рекламную игру играют более двух миллионов белорусов!
А еще можем рассказать вам, что на наш рынок новых автомобилей пришло новое предложение — называется лизинг с гарантированным выкупом. Если вкратце — платишь три года по $ 250 в месяц, потом меняешь машину на новую. Более подробно — здесь (и нет, это не реклама).
Смотрите, какой интересный текст нашего проекта «Было дело» — о том, как жили минчане в давние времена! В этот раз рассказываем, как в Минске для того, чтобы победить стихию, построили озеро, за которое пришлось оправдываться перед Сталиным. Как думаете, какое?
Борисовский БАТЭ вчера начал свой путь в Лиге чемпионов — и первым его соперником стал польский «Пяст». Несмотря на то, что наши парни были фаворитами, поляки, похоже, действительно оставили на поле все силы, сердце и яйца — и не дали их обыграть. Ну, будем ждать ответного матча и болеть за наших!