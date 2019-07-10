«Родные игры», ровесники президентства, отдых в Крыму, автодом-«автозак» и чудо - все за вчера

Источник материала: Tut.by

Доброе утро!

А давайте поиграем в «Родные игры»! Будем выбирать символы страны с вашей помощью. Ну, погнали: что для вас роднее — World of Tanks или Национальная библиотека ? Сегодня и еще 13 дней подряд будут другие пары вариантов, не пропустите — а пока давайте посмотрим, что вы уже могли пропустить вчера.

ОЧЕНЬ ВАЖНОЕ

Ровно 25 лет назад Беларусь узнала имя своего первого и пока что единственного президента. В рамках проекта «Четверть века» мы поговорили с ровесниками победы Лукашенко на выборах 1994 года и ровесниками самого президента об их отношении к главе государства. Разница между нашими героями — около 40 лет, но их взгляды на эти 25 лет не так уж и отличаются . Но если мы утомили вас серьезными текстами и видео к 25-й годовщине, то ловите веселую игру. Пройдите восемь уровней от директора совхоза к полноправному президенту страны, как это сделал Лукашенко. Ну что, президентское кресло будет вашим ?





ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНОЕ

Давайте расскажем, как проходит сезон в Крыму, куда возвращаются белорусские туристы. Многих, конечно, останавливает долгая дорога — 40 часов, проблемы с законом — Украина воспринимает такие поездки как нарушение, высокие цены — отдых в Крыму теперь сравним с путевкой в Турцию или Грузию. Так кто же из наших приезжает сюда на отдых и что изменилось для туристов за последние пять лет ?









В Витебске стартовал «Славянский базар». Официальное открытие сегодня, но один необычный концерт уже был. О том, как на одно сцене встретились Deep Purple, Дядя Ваня и Елфимов — читайте и смотрите в нашем репортаже .

О СПОРТЕ

Борисовский БАТЭ вчера начал свой путь в Лиге чемпионов — и первым его соперником стал польский «Пяст» . Несмотря на то, что наши парни были фаворитами, поляки, похоже, действительно оставили на поле все силы, сердце и яйца — и не дали их обыграть . Ну, будем ждать ответного матча и болеть за наших!

— и первым его соперником стал . Несмотря на то, что наши парни были фаворитами, поляки, похоже, действительно оставили на поле все силы, сердце и — и . Ну, будем ждать ответного матча и болеть за наших! А МАЗы-то наши порвали всех и захватили первую тройку на четвертом этапе «Шелкового пути»! Пока наш Сергей Вязович остается лидером ралли.





Ну, а наша Арина Соболенко окончательно покинула турнир в Уимблдоне, проиграв в четвертьфинале парного разряда — и вот кому . Все, белорусок на Уимблдоне больше не осталось. Увы.

Все новости среды, 10 июля

Кстати! На днях легендарной комедии «Американский пирог» исполнилось 20 лет — и видели совместное фото актеров спустя два десятилетия? Некоторые вообще не изменились ! А новый угарный клип Билана, в котором есть Беларусь, смотрели? Вот здесь есть . И не забываем, что в Минске сегодня стартует новый — итальянский — гастрофест: все это вкусное — по 12 рублей . Хорошего вам дня — и пусть деньги вас просто преследуют !

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