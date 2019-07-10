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Пенсионерка из Лунинца пошла под суд за то, что получила пенсию по чужому паспорту
11.07.2019 08:16 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
76-летняя жительница Лунинца получила срок за мошенничество,
В кассовом зале «Белпочты» 22 ноября прошлого года обвиняемая представила работнику почты чужой паспорт на имя 80-летней пенсионерки и сняла по нему деньги.
В суде обвиняемая вину признала и рассказала, что действительно выдала себя за другого человека и получила чужую пенсию — 312 рублей 21 копейку. Ущерб она возместила.
Женщину признали виновной в мошенничестве. Суд назначил ей месяц ареста.
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Женщина выдала себя за другого человека и получила чужую пенсию в сумме 312 рублей 21 копейку.
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