Пенсионерка из Лунинца пошла под суд за то, что получила пенсию по чужому паспорту

Источник материала: Tut.by

76-летняя жительница Лунинца получила срок за мошенничество, сообщает «Медиа-Полесье».

В кассовом зале «Белпочты» 22 ноября прошлого года обвиняемая представила работнику почты чужой паспорт на имя 80-летней пенсионерки и сняла по нему деньги.

В суде обвиняемая вину признала и рассказала, что действительно выдала себя за другого человека и получила чужую пенсию — 312 рублей 21 копейку. Ущерб она возместила.

Женщину признали виновной в мошенничестве. Суд назначил ей месяц ареста.