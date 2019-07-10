ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Планируем завести детей, так что большая машина в тему». Как минчане выиграли внедорожник

11.07.2019 09:00 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Три года Александр Узгорский мечтал выиграть что-нибудь в «Удаче в придачу!». Даже привлек к игре жену Марту. В итоге супруги вместе следили почти за каждой трансляцией розыгрышей. А во время просмотра клали рядом телефон: вдруг позвонят? Но удача пришла, когда не ждали. В обычный загруженный работой вторник Александр узнал, что стал обладателем нового Geely. Вместе с сетью магазинов «Евроопт» продолжаем проект «По следам удачи», где рассказываем истории людей, которым крупно повезло.

«Познакомились на заводе»

Александр родился и вырос в Минске. Тут же учился и теперь работает на Минском молочном заводе № 1, где и познакомился с женой.


Александр с супругой Мартой

— Когда я только устроился руководителем в ремонтно-строительный цех, Марта уже трудилась там года четыре, руководила плановым отделом. Первое время мы виделись на планерках раз в неделю. Пригласить ее на свидание я не решался. А потом попросил у общей знакомой номер Марты и позвонил ей в тот же вечер.

— Для нас июль — время праздников: день рождения Саши, вторая годовщина первого свидания и восемь месяцев, как мы женаты, — объясняет Марта. — Вечер нашего первого свидания всегда вспоминаем с улыбкой. А та знакомая только на следующий день предупредила меня, что дала мой номер Саше. Сказала, мол, не удивляйся, тебе кое-кто позвонит. Но кое-кто долго ждать не стал, как видите.


Фото со свадьбы

«Твой муж выиграл машину, это не розыгрыш»

Водительский стаж у Александра — 14 лет. До этого он ездил на старом «Гольфе», а выигранную Geely сперва хотел продать. Но передумал после первой же поездки.


Александр Узгорский

— Я просто сел в нее и подумал: «Кажется, на продажу отправится „Гольф“». Жена говорит, что с появлением новой машины я стал увереннее вести себя на дороге. Вот «накатали» 1600 км за месяц. Это и на работу, и по личным делам. Успели съездить на выходные в Вильнюс, к родителям Марты в Гудогай. А я до сих пор не могу привыкнуть, что эта машина действительно моя.

У жены тоже есть водительские права, но за руль она садится редко. Говорит, что нет такой необходимости. На работу добирается на метро, а в дальних поездках управляет автомобилем Александр.

— Водить новую машину я тоже попробовала. И понимаю, почему Саша не захотел ее продавать: удобная.


Среди знакомых и друзей семьи никто не выигрывал крупных призов. И супруги признаются: иногда казалось, что «Удача в придачу!» может быть подставой. Однако Александр и Марта продолжали ждать звонка. И получилось все не совсем так, как супруги планировали.

— В тот день вместе посмотреть розыгрыш мы не смогли: Марта уехала к родне в Островецкий район. Это был обычный вторник, я возвращался домой с работы, и мне позвонили по видеосвязи. На экране было написано «Евроопт» — я сразу все понял. В выигрыш тоже поверил быстро: все-таки давно ждали. А пока разговаривал с ведущим, жене начали звонить знакомые.

— Я как раз была на пути в Минск, — подхватывает Марта. — Еду в электричке, мне звонит бывшая коллега и кричит: «Поздравляю!» Спрашиваю, что случилось. А она мне: «Твой муж выиграл машину, это не розыгрыш, я видела его по телевизору». Говорю «спасибо», кладу трубку. Тут снова звонок — от мамы. После нее позвонила сестра, потом кто-то еще. В итоге буквально за несколько минут нас поздравили человек пять.


«Сколько заплатил, чтобы выиграть?»

Звонки с поздравлениями сыпались всю следующую неделю. Одни уточняли, какие конкретно замороженные овощи купили супруги. Другие интересовались, нужно ли платить налог и можно ли продать машину. Третьи были убеждены в подставе и спрашивали, сколько денег Александр «кому-то дал», чтобы выиграть.

— Я, конечно, такого ажиотажа не ожидал, но на все ответил честно: налог платят организаторы, ограничений на продажу нет, денег никому не давал.


Кстати, с поздравлениями позвонили даже родственники Марты из России и Литвы. Увидели в соцсетях фото мужа и удивились, что в Беларуси можно выиграть машину, просто сходив в магазин.

«В большую машину удобно складывать коляску»

Кстати, Geely — не первый выигрыш семьи Узгорских. До этого в «Удаче в придачу!» супруги получали сертификаты на небольшие суммы по пять, десять рублей. А лет десять назад, когда Марта только приехала на учебу в Минск, она выиграла в лотерею около 400 рублей.

— Это заряжает желанием играть дальше: повезет же по-крупному в конце концов! Не то чтобы я сильно верю во второй крупный выигрыш, но брать «товары удачи» продолжу. На всякий случай, — рассказывает Александр.


В планах на ближайшие месяцы у мужа и жены исключительно работа. Ну и развитие хобби. У Александра есть увлечение, которое перешло ему от отца: на даче в Вязынке мужчина держит пасеку:

— Занимаемся пчеловодством последние 30 лет, началось все еще с дедушки. Мед собираем в основном для себя.

— В будущем мы хотим завести детей. И, возможно, большая машина досталась нам не просто так. Туда удобно складывать коляску, — улыбается Марта.

Партнер проекта:


Во вторник, 16 июля, «Евроопт» в игре «Удача в придачу!» разыграет огромный денежный приз — 100 000 рублей! А также три внедорожника и множество других денежных призов! Смотрите прямую трансляцию на телеканале ОНТ и evroopt.by 16 июля в 18.20!

Читайте также:

Гродно разбогатела на 100 тысяч рублей">
«Выигрывают только подставные люди». Как жительница Гродно разбогатела на 100 тысяч рублей
«Поеду в Киев, а потом на море». Как директор из Минска распорядится выигранной машиной
«Главное, хрен не покупайте». Пенсионерка впервые в жизни выиграла
 
Теги: Гродно, Минск
 
 
Ссылка на источник 63
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Супруги Александр и Марта Узгорские все делают сообща. Вместе они верили в то, что однажды выиграют крупный приз. И не ошиблись: ожидание длиной в три года было...
 
Новости дня
Новости общества
 
Пенсионерка из Лунинца пошла под суд за то, что получила пенсию по чужому паспорту
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

10.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
11.07.2019
Mir24.TV Belarus
Новости Волковыска
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика