«Планируем завести детей, так что большая машина в тему». Как минчане выиграли внедорожник

Источник материала: Tut.by

Три года Александр Узгорский мечтал выиграть что-нибудь в «Удаче в придачу!». Даже привлек к игре жену Марту. В итоге супруги вместе следили почти за каждой трансляцией розыгрышей. А во время просмотра клали рядом телефон: вдруг позвонят? Но удача пришла, когда не ждали. В обычный загруженный работой вторник Александр узнал, что стал обладателем нового Geely. Вместе с сетью магазинов «Евроопт» продолжаем проект «По следам удачи» , где рассказываем истории людей, которым крупно повезло.

«Познакомились на заводе»

Александр родился и вырос в Минске. Тут же учился и теперь работает на Минском молочном заводе № 1, где и познакомился с женой.



Александр с супругой Мартой

— Когда я только устроился руководителем в ремонтно-строительный цех, Марта уже трудилась там года четыре, руководила плановым отделом. Первое время мы виделись на планерках раз в неделю. Пригласить ее на свидание я не решался. А потом попросил у общей знакомой номер Марты и позвонил ей в тот же вечер.

— Для нас июль — время праздников: день рождения Саши, вторая годовщина первого свидания и восемь месяцев, как мы женаты, — объясняет Марта. — Вечер нашего первого свидания всегда вспоминаем с улыбкой. А та знакомая только на следующий день предупредила меня, что дала мой номер Саше. Сказала, мол, не удивляйся, тебе кое-кто позвонит. Но кое-кто долго ждать не стал, как видите.



Фото со свадьбы

«Твой муж выиграл машину, это не розыгрыш»

Водительский стаж у Александра — 14 лет. До этого он ездил на старом «Гольфе», а выигранную Geely сперва хотел продать. Но передумал после первой же поездки.



Александр Узгорский

— Я просто сел в нее и подумал: «Кажется, на продажу отправится „Гольф“». Жена говорит, что с появлением новой машины я стал увереннее вести себя на дороге. Вот «накатали» 1600 км за месяц. Это и на работу, и по личным делам. Успели съездить на выходные в Вильнюс, к родителям Марты в Гудогай. А я до сих пор не могу привыкнуть, что эта машина действительно моя.

У жены тоже есть водительские права, но за руль она садится редко. Говорит, что нет такой необходимости. На работу добирается на метро, а в дальних поездках управляет автомобилем Александр.

— Водить новую машину я тоже попробовала. И понимаю, почему Саша не захотел ее продавать: удобная.





Среди знакомых и друзей семьи никто не выигрывал крупных призов. И супруги признаются: иногда казалось, что «Удача в придачу!» может быть подставой. Однако Александр и Марта продолжали ждать звонка. И получилось все не совсем так, как супруги планировали.

— В тот день вместе посмотреть розыгрыш мы не смогли: Марта уехала к родне в Островецкий район. Это был обычный вторник, я возвращался домой с работы, и мне позвонили по видеосвязи. На экране было написано «Евроопт» — я сразу все понял. В выигрыш тоже поверил быстро: все-таки давно ждали. А пока разговаривал с ведущим, жене начали звонить знакомые.

— Я как раз была на пути в Минск, — подхватывает Марта. — Еду в электричке, мне звонит бывшая коллега и кричит: «Поздравляю!» Спрашиваю, что случилось. А она мне: «Твой муж выиграл машину, это не розыгрыш, я видела его по телевизору». Говорю «спасибо», кладу трубку. Тут снова звонок — от мамы. После нее позвонила сестра, потом кто-то еще. В итоге буквально за несколько минут нас поздравили человек пять.





«Сколько заплатил, чтобы выиграть?»

Звонки с поздравлениями сыпались всю следующую неделю. Одни уточняли, какие конкретно замороженные овощи купили супруги. Другие интересовались, нужно ли платить налог и можно ли продать машину. Третьи были убеждены в подставе и спрашивали, сколько денег Александр «кому-то дал», чтобы выиграть.

— Я, конечно, такого ажиотажа не ожидал, но на все ответил честно: налог платят организаторы, ограничений на продажу нет, денег никому не давал.





Кстати, с поздравлениями позвонили даже родственники Марты из России и Литвы. Увидели в соцсетях фото мужа и удивились, что в Беларуси можно выиграть машину, просто сходив в магазин.

«В большую машину удобно складывать коляску»

Кстати, Geely — не первый выигрыш семьи Узгорских. До этого в «Удаче в придачу!» супруги получали сертификаты на небольшие суммы по пять, десять рублей. А лет десять назад, когда Марта только приехала на учебу в Минск, она выиграла в лотерею около 400 рублей.

— Это заряжает желанием играть дальше: повезет же по-крупному в конце концов! Не то чтобы я сильно верю во второй крупный выигрыш, но брать «товары удачи» продолжу. На всякий случай, — рассказывает Александр.





В планах на ближайшие месяцы у мужа и жены исключительно работа. Ну и развитие хобби. У Александра есть увлечение, которое перешло ему от отца: на даче в Вязынке мужчина держит пасеку:

— Занимаемся пчеловодством последние 30 лет, началось все еще с дедушки. Мед собираем в основном для себя.

— В будущем мы хотим завести детей. И, возможно, большая машина досталась нам не просто так. Туда удобно складывать коляску, — улыбается Марта.

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Во вторник, 16 июля, «Евроопт» в игре «Удача в придачу!» разыграет огромный денежный приз — 100 000 рублей! А также три внедорожника и множество других денежных призов! Смотрите прямую трансляцию на телеканале ОНТ и evroopt.by 16 июля в 18.20!

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