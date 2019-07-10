Поздравили ветерана и возложили цветы к памятнику «Жертвам фашизма»

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Галина Карповна прошла славный боевой и трудовой путь, является участником Великой Отечественной войны. На жакете этой мужественной женщины, который она надевает в особых случаях, сияет медаль «За боевые заслуги» и многие другие награды.

Начальник управления от имени руководства охранного ведомства поздравил ветерана с Днем Независимости и 75-летием освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков, вручил ей цветы, памятные подарки и высказал искренние слова благодарности за подвиг, совершенный во имя нашей Родины.

После чего сотрудники приняли участие в торжественной церемонии возложения цветов у памятника «Жертвам фашизма».

Дмитрий АБРАМОВИЧ, заместитель начальника Борисовского отдела Департамента охраны МВД Республики Беларусь по идеологической работе и кадровому обеспечению, подполковник милиции