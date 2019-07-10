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В Минске вынесли приговор иностранному студенту за убийство минчанина из-за девушки
11.07.2019 10:40 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Суд Заводского района 11 июля вынес приговор 18-летнему студенту Академии авиации, гражданину Азербайджана Рустаму Рагимову. Молодого человека признали виновным в умышленном убийстве парня из Минска, с которым он конфликтовал из-за одной девушки.
Рустама Рагимова признали виновным в умышленном убийстве и приговорили к 11 годам усиленного режима. Такое решение сегодня озвучил судья Олег Каляда.
Также обвиняемый обязан выплатить компенсации морального вреда: по 70 тысяч — родителям погибшего, по 50 тысяч — его брату и бабушке.
Ранее прокурор Марина Лапоухова просила приговорить студента к 11 годам лишения свободы. В прениях гособвинитель подчеркнула, что не увидела у обвиняемого «ни тени раскаяния».
Семья погибшего заявила гражданские иски к обвиняемому о компенсации морального вреда: около 100 тысяч рублей каждому из родителей и бабушке.
«Будешь гнить в тюрьме, гад», — бросили на прощание родные убитого осужденному.
Убийство возле Академии авиации
Напомним, убийство
Согласно обвинению, убийство было умышленным. Родные Алексея Кривошея говорят, что потом узнали: сын
В действиях остальных студентов, которые были там, состава преступления не нашли, хотя некоторые
Сам фигурант
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Фигурант так и не признал вину. По его версии, он только оборонялся.
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