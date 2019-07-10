|
Белорусская железная дорога на лето пустила в Вильнюс дополнительный поезд
11.07.2019 11:00 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Между Минском и Вильнюсом пустили дополнительный поезд. Как
Как сообщает Белорусская железная дорога, «в целях удовлетворения повышенного спроса пассажиров на проезд между столицами Беларуси и Литвы» назначен дополнительный поезд международных линий № 809/810 Минск-Вильнюс.
Состав будет курсировать до 31 августа 2019 года в дневное время один раз в неделю по субботам. В пути следования поезд делает остановки по станциям Молодечно, Сморгонь и Гудогай.
Отправляться из Минска он будет в 13.50, а прибывать в Вильнюс в 17.00.
В обратном направлении поезд отправится в 12.40 с прибытием в Минск в 15.50.
«Пограничный и таможенный контроль на территории Республики Беларусь пассажиры проходят на станции Гудогай, а на территории Литовской Республики — в терминале станции Вильнюс», — сообщает пресс-служба.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Пограничный и таможенный контроль на территории Республики Беларусь пассажиры проходят на станции Гудогай, а на территории Литовской Республики - в терминале...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)