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Из-за похолодания цены на огурцы в Столинском районе выросли вдвое

11.07.2019 11:15 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Погода внесла свои коррективы в ценообразование на оптовых рынках Столинского района, пишет «Медиа-Полесье».


Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Если в минувший вторник в Белоуше за килограмм огурцов давали 30 копеек, то сегодня уже 60. В среду в Ольшанах цена доходила до 70 копеек.

Из-за похолодания огурцы в парниках растут медленнее. На оптовые рынки они поступают в меньшем количестве и очень востребованы.

По рассказу столинских овощеводов, скупщики встречают их уже у ворот, наперебой называют цену и выражают готовность забрать продукт.

 
 
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За килограмм огурцов оптовики дают 60−70 копеек.
 
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