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Из-за похолодания цены на огурцы в Столинском районе выросли вдвое
11.07.2019 11:15 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Погода внесла свои коррективы в ценообразование на оптовых рынках Столинского района,
Если в минувший вторник в Белоуше за килограмм огурцов давали 30 копеек, то сегодня уже 60. В среду в Ольшанах цена доходила до 70 копеек.
Из-за похолодания огурцы в парниках растут медленнее. На оптовые рынки они поступают в меньшем количестве и очень востребованы.
По рассказу столинских овощеводов, скупщики встречают их уже у ворот, наперебой называют цену и выражают готовность забрать продукт.
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За килограмм огурцов оптовики дают 60−70 копеек.
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