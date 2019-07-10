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Летний лагерь только для взрослых пройдет в Могилевской области. Чему там научат?
11.07.2019 11:05 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Летний лагерь для тех, кто хочет сделать свой город лучше, пройдет с 7 по 11 августа в Могилевской области. Цель — научить людей реализовывать проекты в сферах урбанистики, культуры, экологии и других сферах. Обучение и развлечения — вот чем будут заниматься участники проекта
Лагерь проводит Центр городских инициатив уже второй год подряд. Организаторы поясняют, что UrbanCamp2019 — это летняя образовательная площадка для обучения реализации проектов и инициатив в сфере городского активизма, обмена опытом, идеями и вдохновением между активными жителями разных городов Беларуси.
Потому участников ждут мастер-классы и воркшопы, лекции, обмен опытом по различным темам. Среди них — проектный менеджмент, дизайн-мышление, работа с волонтерами и в команде, создание общественных пространств и др. Плюс — развлечения, в том числе «классика»: например, «Зарница» и «День Нептуна».
Проживание, питание и проезд оплачиваются организаторами. Организационный взнос составляет 30 рублей (студенты освобождаются от уплаты взноса).
Заявки собирают до 20 июля включительно. Подать ее нужно
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Попасть в лагерь могут жители всех городов Беларуси.
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