Летний лагерь только для взрослых пройдет в Могилевской области. Чему там научат?

Источник материала: Tut.by

Летний лагерь для тех, кто хочет сделать свой город лучше, пройдет с 7 по 11 августа в Могилевской области. Цель — научить людей реализовывать проекты в сферах урбанистики, культуры, экологии и других сферах. Обучение и развлечения — вот чем будут заниматься участники проекта UrbanCamp2019 . И участвовать в нем могут только те, кому 18−35 лет.

Лагерь проводит Центр городских инициатив уже второй год подряд. Организаторы поясняют, что UrbanCamp2019 — это летняя образовательная площадка для обучения реализации проектов и инициатив в сфере городского активизма, обмена опытом, идеями и вдохновением между активными жителями разных городов Беларуси.

Потому участников ждут мастер-классы и воркшопы, лекции, обмен опытом по различным темам. Среди них — проектный менеджмент, дизайн-мышление, работа с волонтерами и в команде, создание общественных пространств и др. Плюс — развлечения, в том числе «классика»: например, «Зарница» и «День Нептуна».

Проживание, питание и проезд оплачиваются организаторами. Организационный взнос составляет 30 рублей (студенты освобождаются от уплаты взноса).

Заявки собирают до 20 июля включительно. Подать ее нужно тут . Количество мест ограничено. О результатах отбора сообщат до 27 июля. По всем вопросам с организаторами можно связаться по электронной почте cgimogilev@gmail.com.