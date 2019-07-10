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В Минске вторую неделю ищут женщину, которая ушла на работу и пропала

11.07.2019 11:27 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Минске вторую неделю ищут без вести пропавшую Добрицкую Наталью Михайловну, которая ушла на работу и не вернулась. Подробности сообщает ГУВД Мингорисполкома.

Фото: mvd.gov.by

Добрицкая Наталья Михайловна ушла на работу 29 июня в 6 утра и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно.

Женщина 1971 года рождения, выглядит на 45−50 лет, рост примерно 170 см, худощавого телосложения с опущенными плечами, овальное лицо, светло-голубые глаза, заячья губа, темно-русые волосы, голос звонкий, речь ясная.

Была одета в светло-желтый джемпер, зеленую рубашку, черные брюки и коричневые босоножки. При себе у нее была желтая сумка.

Если вы узнали изображенную на фото женщину или располагаете какой-либо информацией о ее местонахождении, просьба обращаться в Московское РУВД Минска лично (улица Грушевская, 9) или по телефону: 8 (029) 625-06-66, 8 (044) 726-03-04, 102.

 
Теги: Минск
 
 
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Добрицкая Наталья Михайловна 29 июня 2019 года в 6 утра ушла на работу и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно.
 
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