|
В Минске вторую неделю ищут женщину, которая ушла на работу и пропала
11.07.2019 11:27 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Минске вторую неделю ищут без вести пропавшую Добрицкую Наталью Михайловну, которая ушла на работу и не вернулась. Подробности
Добрицкая Наталья Михайловна ушла на работу 29 июня в 6 утра и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно.
Женщина 1971 года рождения, выглядит на 45−50 лет, рост примерно 170 см, худощавого телосложения с опущенными плечами, овальное лицо, светло-голубые глаза, заячья губа, темно-русые волосы, голос звонкий, речь ясная.
Была одета в светло-желтый джемпер, зеленую рубашку, черные брюки и коричневые босоножки. При себе у нее была желтая сумка.
Если вы узнали изображенную на фото женщину или располагаете какой-либо информацией о ее местонахождении, просьба обращаться в Московское РУВД Минска лично (улица Грушевская, 9) или по телефону: 8 (029) 625-06-66, 8 (044) 726-03-04, 102.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Добрицкая Наталья Михайловна 29 июня 2019 года в 6 утра ушла на работу и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)