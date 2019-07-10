В Бобруйске семья подозревала няню в воровстве, установила скрытую камеру - и оказалась права

Источник материала: Tut.by

В Бобруйске 47-летнюю соцработницу обвиняют в краже денег у семьи, которой она помогала ухаживать за новорожденной двойней, сообщили в СК. Кражу сняла скрытая видеокамера.

По данным следствия, 47-летняя работница центра соцобслуживания в Бобруйске с декабря 2018 года оказывала помощь семье по уходу за новорожденной двойней. Через какое-то время родители стали замечать, что из коробки, где они хранили отложенные на покупку квартиры деньги, стали пропадать купюры. Сначала они думали, что сами ошибаются, и не придали этому значения, но когда кража стала очевидна, супруги переписали номера купюр и установили скрытую камеру видеонаблюдения.

После очередного посещения няни молодые люди просмотрели видеозапись камеры, которая зафиксировала хищение женщиной из коробки 250 долларов.

Женщину задержали. В отделении милиции она выбросила похищенные деньги под стол, но после того, как увидела видеозапись, во всем созналась.

Ей предъявлено обвинение в краже.