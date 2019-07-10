Глава администрации президента Наталья Кочанова провела встречу с активистками движения «Матери 328», после чего последние отменили голодовку.

Сообщается, что во время общения с матерями, которые представляют интересы своих задержанных по 328 статье детей, Кочанова пообещала провести собрание с руководителями правоохранительных органов, чтобы обсудить возможные варианты дальнейшего развития событий. активистки вынесли сразу несколько предложений, главное из которых - организация для них встречи с президентом. Однако Кочанова сообщила, что такое мероприятие организовать не сможет, однако пообещала передать президенту все требования активисток.

После встречи с главой президентской администрации матери отменили голодовку, которую держали три недели и заявили, что возобновлять ее не планируют до того, как получат ответы от Кочановой на свой предложения.

Справка БДГ

«Матери 328» – активистское движение, участники которого добиваются корректировки «наркотической» статьи. Активисты движения периодически проводят голодовки и всячески добиваются встреч с представителями власти, чтобы привлечь внимание к несправедливо вынесенным, по их мнению, приговорам в рамках «наркотической» статьи.

Фото: DW