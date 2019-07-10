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В воскресенье в центре Гродно из-за марафона будут перекрывать движение
11.07.2019 11:44 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
14 июля в связи с проведением IX Международного марафона дружбы «Гродно — Друскининкай» поэтапно будет ограничено движение по улицам Горького и Грандичской,
Старт — от ЦСК «Неман» в 8.00. Планируемое время выхода колонны спортсменов за черту города — около 30 минут.
Далее, вероятнее всего, колонна разобьется на отдельные группы и в сопровождении автомобилей ГАИ проследует до международного пункта пропуска «Привалка».
В ГАИ водителей просят учитывать информацию при планировании поездок.
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Поэтапно будет ограничено движение по улицам Горького и Грандичской.
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