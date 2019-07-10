В воскресенье в центре Гродно из-за марафона будут перекрывать движение

Источник материала: Tut.by

14 июля в связи с проведением IX Международного марафона дружбы «Гродно — Друскининкай» поэтапно будет ограничено движение по улицам Горького и Грандичской, сообщает ГАИ.



Фото: взято со страницы ГАИ Гродно ВКонтакте

Старт — от ЦСК «Неман» в 8.00. Планируемое время выхода колонны спортсменов за черту города — около 30 минут.

Далее, вероятнее всего, колонна разобьется на отдельные группы и в сопровождении автомобилей ГАИ проследует до международного пункта пропуска «Привалка».

В ГАИ водителей просят учитывать информацию при планировании поездок.