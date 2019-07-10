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Дожди и грозы ожидаются в Беларуси 12 июля

11.07.2019 11:41 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

Дожди и грозы ожидаются в Беларуси 12 июля
Фото из архива

11 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дожди, грозы, порывистый ветер и до 22 градусов тепла будет в Беларуси 12 июля, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В пятницу будет облачно с прояснениями. Ночью местами, днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди. Днем в отдельных районах ожидаются грозы. Ночью и утром местами возможен слабый туман. Ветер прогнозируется северо-западный, северный 4-9 м/с, при грозах - с порывами до 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит 7-13 градусов выше нуля, днем - 16-22 градусов тепла.-0-

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Теги: Минск
 
 
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11 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дожди, грозы, порывистый ветер и до 22 градусов тепла будет в Беларуси 12 июля, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по...
 
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