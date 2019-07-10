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МИД: белорусские дипломаты контактируют с компетентными органами Греции в связи с прошедшим штормом

11.07.2019 11:42 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

МИД: белорусские дипломаты контактируют с компетентными органами Греции в связи с прошедшим штормом
Фото из архива

11 июля, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Посольство Беларуси в Болгарии, которое также курирует и сотрудничество с Грецией, находится в контакте с компетентными органами в связи с прошедшим в Греции сильным штормом. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел.

На данный момент у посольства нет информации о том, чтобы кто-либо из белорусских граждан погиб или пострадал в результате стихии. "За консульской помощью в посольство никто не обращался", - уточнили во внешнеполитическом ведомстве.

Как сообщалось БЕЛТА, в результате мощного шторма на севере полуострова Халкидики погибли несколько иностранных туристов и десятки человек пострадали.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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11 июля, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Посольство Беларуси в Болгарии, которое также курирует и сотрудничество с Грецией, находится в контакте с компетентными...
 
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