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МИД: белорусские дипломаты контактируют с компетентными органами Греции в связи с прошедшим штормом
11.07.2019 11:42 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА
Фото из архива
11 июля, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Посольство Беларуси в Болгарии, которое также курирует и сотрудничество с Грецией, находится в контакте с компетентными органами в связи с прошедшим в Греции сильным штормом. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел.
На данный момент у посольства нет информации о том, чтобы кто-либо из белорусских граждан погиб или пострадал в результате стихии. "За консульской помощью в посольство никто не обращался", - уточнили во внешнеполитическом ведомстве.
Как сообщалось БЕЛТА, в результате
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11 июля, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Посольство Беларуси в Болгарии, которое также курирует и сотрудничество с Грецией, находится в контакте с компетентными...
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