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Обожжённые войной. Конкурс окончен – конкурс продолжается!

11.07.2019 — Новости Общества | Навiны Палесся  
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Источник материала: Навiны Палесся

 

Обожжённые войной. Конкурс окончен – конкурс продолжается!

Заведующий отдела писем Светлана Мороз вручает Диплом и подарок Юлии Гром.

Патриотический конкурс «Обожжённые войной» закончен. Победители определены. И на днях им были вручены Дипломы и подарки от «НП».

Так вышло, что трио победителей – это юные, творческие, жизнерадостные ребята, у которых впереди вся жизнь. И тем более приятно читать их работы – эти ребята не видели войны, но так по-взрослому отразили её боль!

Обожжённые войной. Конкурс окончен – конкурс продолжается!

На снимке Максим Шпаковский. 

Максим Шпаковский из Столина в этом году окончил школу,  в будущем видит себя программистом, мечтает поступить в БГУИР (Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники). Сейчас как раз примеряет на себя роль абитуриента, поэтому Диплом и подарок за него забрал папа Григорий, который охарактеризовал своего ребёнка коротко, но ёмко:

— Самый лучший сын!

Григорий признаётся, что сын ему и помощник, и хороший советчик – мудрый не по годам.

Победа в конкурсе «Обожжённые войной» — не первая творческая победа Максима.  Юноша – обладатель Диплома второй степени в конкурсе Шелехова,  один из победителей республиканского конкурса научно-исследовательских работ «Память рода»…

ххх

Юлия Гром из Семигостич победила в конкурсе «Обожжённые войной» в номинации «поэзия».   Первое своё стихотворение Юля написала в девятом классе – для участия в конкурсе о войне «Что помнит мир спасённый». И хоть тогда творчество девушки не было оценено, в ней проснулась желание творить.  И действительно, это творческая личность по всем фронтам: сочиняет стихи, любит поэзию Блока и Фета, хорошо рисует…

Что касается ближайших планов на будущее, то семнадцатилетняя девушка мечтает стать учителем иностранного языка, чтобы творить добро и делиться своим опытом с юным поколением.

Ждём новые стихи от Юлии – глубокие и романтичные, которыми мы всегда рады поделится с нашими  читателями.

ххх

Обожжённые войной. Конкурс окончен – конкурс продолжается!

Наталия Кожановская

Самая юная и самая скромная победительница нашего творческого конкурса Наталия Кожановская из Хорска . Ей всего 13. С будущей профессией Наталия пока не определилась – ищет себя.

За свою победу школьница искренне благодарна учительнице по русскому языку и литературе – Наталье Велешкевич, которая помогала девочке в создании трогательной и запоминающейся работы «Когда цветёт жасмин».

ВНИМАНИЕ: НОВЫЙ КОНКУРС!

Конкурс окончен, но… Редакция объявляет новый творческий и патриотический конкурс – «Герой, вернувшийся с войны».  Ветеранов, узников, тыловиков с каждым годом становится всё меньше.  Цель конкурса – сохранить память о них, собрать по крупицам события сломанных войной судеб.  Очень рассчитываем, что наши конкурсанты уделят внимание и им, и, конечно же, воинам-афганцам, которые видели другую войну и другое время, но тоже готовы поделиться «кадрами» из прошлого. И если конкурс «Обожжённые войной» допускал больше абстрактной информации и лирики, то «Герой, вернувшийся с войны» — конкурс, посвящённый конкретным людям. Обязательное условие конкурса – наличие фото героя вашего письма (любого периода его жизни).

Работы на конкурс принимаются до конца 2019 года по адресу: 225501, Брестская область, г. Столин, ул. Советская, 55 или на электронный адрес polese-stolin@mail.ru (с пометкой «На конкурс «Герой, вернувшийся с войны»).

Победители получат Дипломы и призы от редакции в первые дни нового года.

Лилия ГУЩА

Фото автора и из семейного архива Максима Шпаковского.

 
 
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  Патриотический конкурс «Обожжённые войной» закончен. Победители определены. И на днях им были вручены Дипломы и подарки от «НП». Так
 
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