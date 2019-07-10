В Мозыре возле заправки избили парня. Подозреваемых нашли по записям, хотя сначала они все отрицали

Источник материала: Tut.by

Утром 7 июля в районную больницу в Мозыре привезли избитого 20-летнего парня, жителя деревни Козенки. На него напали возле заправки, там же заметили подозреваемых — хотя они сначала уверяли, что ни при чем. Об этом сообщает милиция Гомельской области.



Фото: пресс-служба УВД Гомельского облисполкома

По предварительной информации, 7 июля в 4.50 утра на парня напали два человека недалеко от заправки в деревне Наровчизна, сразу за Мозырем. На место выехала группа задержания.

На АЗС сотрудники увидели группу отдыхающих, но они уверяли, что ни при чем. Однако после просмотра записей камер наблюдения стало ясно: парни врут. На видео было отчетливо видно, кто конкретно совершил хулиганство.

Задержаны двое жителей Мозыря — парни 27 и 20 лет. Подозревают, что именно они будучи пьяными, без причины, из хулиганских побуждений, избили потерпевшего.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 339 Уголовного кодекса, им грозит до 6 лет лишения свободы.