ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Конюк: допмеры по борьбе с пьяными водителями могут вынести на общественное обсуждение

11.07.2019 11:57 — Новости Общества | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

Конюк: допмеры по борьбе с пьяными водителями могут вынести на общественное обсуждение
Александр Конюк. Фото из архива

11 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генеральный прокурор Беларуси Александр Конюк считает, что одних правовых мер в борьбе с пьянством за рулем недостаточно, и не исключил, что вопрос будет вынесен на общественное обсуждение. Об этом Александр Конюк сообщил сегодня журналистам, передает корреспондент БЕЛТА.

"Одних правовых мер недостаточно. Надо думать о каких-то дополнительных мерах" - сказал Александр Конюк. Он допустил, что вопрос может быть вынесен на общественное обсуждение, и призвал подключиться в том числе СМИ.

Последний случай в Брестской области (ДТП в Белоозерском районе, где погибли пять человек, в том числе трое детей. - Прим. БЕЛТА) Александр Конюк назвал просто возмутительным. "Все можно понимать, но когда дети гибнут ни за что!" - эмоционально высказался генпрокурор.

Он напомнил, что позиция Президента по вопросу борьбы с пьянством за рулем очень жесткая. Звучало, в частности, предложение о пожизненном лишении прав нетрезвых водителей. Генпрокурор не исключил, что в со временем в Беларуси к этому придут. Но, по его мнению, даже таких мер недостаточно - лишенные прав все равно садятся за руль, те, у кого конфисковали авто - берут на время чужие машины, угоняют их. "Меры с точки зрения закона надо принимать обязательно, но надо и еще какие-то другие прорабатывать", - сказал Александр Конюк.-0-

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 68
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
11 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генеральный прокурор Беларуси Александр Конюк считает, что одних правовых мер в борьбе с пьянством за рулем недостаточно, и не исключил,...
 
Новости дня
Новости общества
 
В Мозыре возле заправки избили парня. Подозреваемых нашли по записям, хотя сначала они все отрицали
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

10.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
11.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика