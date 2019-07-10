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Родные игры: Полоцк VS Александр Солодуха. Выбирайте!
11.07.2019 12:00 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Родные игры
У каждого человека есть базовый набор вещей и символов, которые он считает родными. Для белорусов это традиционно — родители, родина, белорусский язык. Но кроме этих бесспорных символов, которые нас объединяют, есть еще множество образов, которые также стали родными каждому из нас. Мы предлагаем определить, что из этой пары символов для вас более родное. Всего пар — 15. Каждый день будет возможность выбирать новый символ. За одну пару можно голосовать в течение пяти дней.
Выберите, что для вас роднее: Полоцк или Александр Солодуха? Если не можете выбрать, то голосуйте за оба варианта.
• Колыбель белорусской государственности и самый старый город Беларуси
• «Ад Полацка пачаўся свет» и Франциск Скорина
• Потому что колокола Полоцка слышно даже в Киеве
• Оттуда наша первая феминистка — Евфросиния Полоцкая (11 век)
• Александр Солодуха — заслуженный артист Беларуси
• Каждый белорус знает хотя бы одну строчку из его песни
• Возродился как феникс в новом сценическом образе
• Собирает (и разбирает) стадионы
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У каждого человека есть базовый набор вещей и символов, которые он считает родными. Для белорусов это традиционно - родители, родина, белорусский язык. Но кроме этих...
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