Родные игры: Полоцк VS Александр Солодуха. Выбирайте!

Источник материала: Tut.by

У каждого человека есть базовый набор вещей и символов, которые он считает родными. Для белорусов это традиционно — родители, родина, белорусский язык. Но кроме этих бесспорных символов, которые нас объединяют, есть еще множество образов, которые также стали родными каждому из нас. Мы предлагаем определить, что из этой пары символов для вас более родное. Всего пар — 15. Каждый день будет возможность выбирать новый символ. За одну пару можно голосовать в течение пяти дней.

Выберите, что для вас роднее: Полоцк или Александр Солодуха? Если не можете выбрать, то голосуйте за оба варианта.