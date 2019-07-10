Присаживайтесь, пожалуйста! В городском сквере появились необычные скамейки – подарок будакошелевцам и гостям от предприятий и организаций к 95-летнему юбилею района

Источник материала: Газета Авангард

Присаживайтесь, пожалуйста!

Похоже, для любителей селфи в Буда-Кошелеве появилась новая достопримечательность. Необычные скамейки, созданные по инициативе городских властей, уверены, скоро станут популярным местом у любителей запечатлеть себя на фото. На неделе коммунальные службы установили их вокруг фонтана в городском сквере – подарок будакошелевцам и гостям от предприятий и организаций к 95-летнему юбилею района.

Кстати, инициатором установки необычных скамеек выступили городские власти. Отзывы от горожан только положительные:

— Отличная идея и воплощение достойное. Это хороший подарок району к юбилею. Мы с мужем Андреем любим гулять здесь с сыновьями Платоном и Кириллом. А сегодня были приятно удивлены. Мне по душе пришлась скамья примирения, мужу – стилизованная под телегу, Платону – музыкальная, — поделилась впечатлениями Виктория Кухоренко.

— Городской сквер всегда располагал к прогулкам: под густой кроной деревьев у фонтана можно укрыться от зноя, а тот, кто устал, может присесть отдохнуть на скамье. После установки новых оригинальных скамеек, думаю, сквер будет пользоваться еще большей популярностью. Мои дети точно в восторге, — не скрывает эмоций мама троих детей Мария Лосева.

Семья Кухоренко.











Мария Лосева с Данилой, Иваном и Маргаритой.