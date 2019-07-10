ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Присаживайтесь, пожалуйста! В городском сквере появились необычные скамейки – подарок будакошелевцам и гостям от предприятий и организаций к 95-летнему юбилею района

11.07.2019 — Новости Общества | Газета Авангард  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Газета Авангард

Присаживайтесь, пожалуйста!

Похоже, для любителей селфи в Буда-Кошелеве появилась новая достопримечательность. Необычные скамейки, созданные по инициативе городских властей, уверены, скоро станут популярным местом у любителей запечатлеть себя на фото. На неделе коммунальные службы установили их вокруг фонтана в городском сквере – подарок будакошелевцам и гостям от предприятий и организаций к 95-летнему юбилею района.

Кстати, инициатором установки необычных скамеек выступили городские власти. Отзывы от горожан только положительные:

— Отличная идея и воплощение достойное. Это хороший подарок району к юбилею. Мы с мужем Андреем любим гулять здесь с сыновьями Платоном и Кириллом. А сегодня были приятно удивлены. Мне по душе пришлась скамья примирения, мужу – стилизованная под телегу, Платону – музыкальная, — поделилась впечатлениями Виктория Кухоренко.

— Городской сквер всегда располагал к прогулкам: под густой кроной деревьев у фонтана можно укрыться от зноя, а тот, кто устал, может присесть отдохнуть на скамье. После установки новых оригинальных скамеек, думаю, сквер будет пользоваться еще большей популярностью. Мои дети точно в восторге, — не скрывает эмоций мама троих детей Мария Лосева.Присаживайтесь, пожалуйста! В городском сквере появились необычные скамейки – подарок будакошелевцам и гостям от предприятий и организаций к 95-летнему юбилею района
Семья Кухоренко.

Присаживайтесь, пожалуйста! В городском сквере появились необычные скамейки – подарок будакошелевцам и гостям от предприятий и организаций к 95-летнему юбилею района
Присаживайтесь, пожалуйста! В городском сквере появились необычные скамейки – подарок будакошелевцам и гостям от предприятий и организаций к 95-летнему юбилею района
Присаживайтесь, пожалуйста! В городском сквере появились необычные скамейки – подарок будакошелевцам и гостям от предприятий и организаций к 95-летнему юбилею района
Присаживайтесь, пожалуйста! В городском сквере появились необычные скамейки – подарок будакошелевцам и гостям от предприятий и организаций к 95-летнему юбилею района
Присаживайтесь, пожалуйста! В городском сквере появились необычные скамейки – подарок будакошелевцам и гостям от предприятий и организаций к 95-летнему юбилею района
 Мария Лосева с Данилой, Иваном и Маргаритой.

 

 
 
Ссылка на источник 86
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Присаживайтесь, пожалуйста! Похоже, для любителей селфи в Буда-Кошелеве появилась новая достопримечательность. Необычные скамейки, созданные по...
 
Новости дня
Новости общества
 
Генпрокурор: Уголовные дела против адвоката главного инженера МЗКТ Головача вызвали настороженность
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

10.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
11.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика