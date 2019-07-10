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Сколько стоит обучение в вузах Беларуси в 2019/2020 учебном году

11.07.2019 12:58 — Новости Общества | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Белорусские вузы начинают прием документов на обучение. Этот срок будет небольшим – с 12 по 17 июля, на платное обучение – по 4 августа. Стало известно также, сколько будет стоить обучение в некоторых вузах Минска.

  • Минский городской лингвистический университет – 2 790 рублей (для первокурсников).
  • Белорусский государственный экономический университет – 2 564,40 для первокурсников, 2463,60 рубля для последующих курсов, 1092 – для пятикурсников.
  • Академия управления при президенте – 3 200 рублей.
  • Обучение в БГПУ стоит от 1900 до 2800 рублей.

Некоторые вузы еще не обнародовали стоимость учебы в 2019/2020 году.

 
Теги: Минск
 
 
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Белорусские вузы начинают прием документов на обучение. Этот срок будет небольшим – с 12 по 17 июля, на платное обучение – по 4 августа. Стало известно также, сколько...
 
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