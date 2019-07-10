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Сколько стоит обучение в вузах Беларуси в 2019/2020 учебном году
11.07.2019 12:58 — Новости Общества | БДГ
Источник материала: БДГ
Белорусские вузы начинают прием документов на обучение. Этот срок будет небольшим – с 12 по 17 июля, на платное обучение – по 4 августа. Стало известно также, сколько будет стоить обучение в некоторых вузах Минска.
Некоторые вузы еще не обнародовали стоимость учебы в 2019/2020 году.
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Белорусские вузы начинают прием документов на обучение. Этот срок будет небольшим – с 12 по 17 июля, на платное обучение – по 4 августа. Стало известно также, сколько...
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