Сколько стоит обучение в вузах Беларуси в 2019/2020 учебном году

Белорусские вузы начинают прием документов на обучение. Этот срок будет небольшим – с 12 по 17 июля, на платное обучение – по 4 августа. Стало известно также, сколько будет стоить обучение в некоторых вузах Минска.

Минский городской лингвистический университет – 2 790 рублей (для первокурсников).

Белорусский государственный экономический университет – 2 564,40 для первокурсников, 2463,60 рубля для последующих курсов, 1092 – для пятикурсников.

Академия управления при президенте – 3 200 рублей.

Обучение в БГПУ стоит от 1900 до 2800 рублей.

Некоторые вузы еще не обнародовали стоимость учебы в 2019/2020 году.