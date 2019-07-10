К компьютеру с творческим подходом

Источник материала: Радзiма





Чтобы получилась всего одна секунда анимационного ролика, Диане Губаревой нужно было сделать 12 кадров, а весь ролик — это 62 секунды. Отрисовать фигуры, заставить их двигаться, точно наложить звук, при этом сохранить логику сюжета и вписаться во временной лимит — работа оказалась кропотливая, потребовала неимоверной усидчивости, терпеливости и, само собой, немало времени.

Диана учится в первой школе, на тот момент была в девятом классе, и главное ее занятие — ходить на уроки, делать домашние задания и готовиться к экзаменам, а на подготовку к конкурсу приходилось тратить уже время отдыха. Иногда ложилась спать поздно ночью: с одной стороны, боялась, что не успеет уложиться в срок, с другой, увлекшись, просто не замечала минут и часов.

В номинации «Аниме» республиканского конкурса для подростков «Безопасный переход — 2019», который проводился редакцией газеты «Переходный возраст» при поддержке Министерства образования Республики Беларусь и Управления Госавтоинспекции МВД Республики Беларусь, Диане Губаревой предложила поучаствовать учитель информатики Лариса Язылец. Она же помогла девочке написать сценарий с понятным и коротким сюжетом, сам же ролик-мультфильм Диана делала самостоятельно.

«Я давала только консультации по использованию некоторых эффектов, если Диана не могла разобраться сама. С азами специальной программы Macromedia Flash школьники знакомятся на уроках информатики, но многое Диана изучала дополнительно, — рассказала Лариса Язылец. — Более того, чтобы подготовить анимационный ролик для конкурса, мало было сугубо компьютерных знаний — требовались художественный вкус, творческие способности, и у моей ученицы всё это есть, например, она прекрасно рисует». Для озвучки ролика (все голоса предварительно записывались на диктофон) попросили помощи у одноклассников: два персонажа говорят их голосами, еще один — голосом самой Дианы, а «роль» Шапокляк взяла на себя Лариса Витальевна.

На всю работу ушло не меньше месяца, а затем оставалось только ждать результатов. И они порадовали Диану и ее учительницу: жюри конкурса посчитало их проект достойным 1-го места. На награждение в Минск девочка поехать не смогла, поэтому диплом и призы доставили ей по почте. Я сама посмотрела ролик и вполне согласна с решением жюри, более того, мое мнение: этот мультфильм, интересный и познавательный, нужно раздать по детским садам и показывать нашим малышам. А со временем может получиться серия мультфильмов на разные важные темы: Диана говорит, что создавать анимации ей понравилось, теперь она уже не опасается, как вначале, браться за это дело, наоборот, намерена осваивать новые «фишки» и «примочки». А с аниме-поздравлениями, допустим, ко дню рождения или корпоративному празднику, она и сейчас может справиться на раз-два.

Этой весной в копилку своих достижений Диана Губарева положила еще один диплом, и тоже за 1-е место. Она участвовала в областном конкурсе компьютерной графики (номинация «Компьютерная анимация»), ее ролик в заочном областном туре занял первое место, и глусская школьница получила приглашение на очный тур. Он проходил в Могилёвском университете имени Аркадия Кулешова в конце мая, участникам предлагалось пройти тест по теории и выполнить практическое задание. На тестирование давалось 60 минут, и Лариса Витальевна говорит, что даже немного испугалась, когда Диана позвонила через 10 минут после начала и спросила, куда ей идти. Оказалось, что девочка не перепутала аудитории, как было решила учительница, а уже справилась со всеми вопросами. Меньше отведенного времени школьнице понадобилось и на создание ролика на заданную тему — «Профессия будущего: космический экскурсовод». В результате финал конкурса компьютерной графики принес Диане Губаревой диплом 1-й степени, а к нему подарок — портативное зарядное устройство power bank для мобильного телефона.

О. ВАСИЛЕВСКАЯ

Фото А. АВТУХОВОЙ