Рядом с «табачкой» в Гродно нетипично дорого продали участок под частный дом. Объясняем, почему так

Источник материала: Tut.by

На открытом аукционе 9 июля с молотка ушел участок земли на улице Николаева возле церкви Христиан веры Евангельской, сообщает «Вечерний Гродно». За 11 соток в не самом престижном районе Гродно покупателю придется отдать около 63 тысяч рублей — обычно во столько оцениваются наделы в элитных гродненских локациях.



Скриншот взят с vgr.by

Впервые участок выставили на аукцион прошлым летом. Раньше эта земля принадлежала частному лицу, там был огород с деревьями. Освободившуюся площадь выставили на аукцион, а начальный ценник составил 57,4 тысячи рублей. Это было удивительно, ведь по такой высокой стоимости обычно продают участки в районах, имеющих в Гродно статус престижных: в районе улиц Весенней или Тётки возле лесопарка Пышки, а также поблизости с «гродненской Рублёвкой» — Коложским парком.

Как объяснили в Гродненском горисполкоме, такая цена потому, что участок расположен вблизи центра города, поблизости проходит асфальтная дорога, а сам он достаточно большой.

Только год спустя для участка нашелся покупатель. За это время начальная цена не изменилась, а желание заполучить надел выразил только один человек — и в итоге он был продан за 63 тыс. рублей. Еще 10 тысяч надо будет заплатить землепользователю в качестве компенсации. По условиям аукциона там можно построить одноквартирный блокированный жилой дом. Инженерных коммуникаций на участке нет, они проходят вблизи участка.