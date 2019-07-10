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«Окончил 11 классов, получаю $ 900». Истории людей без высшего образования (но с высокой зарплатой)
11.07.2019 13:00 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
«Без „корочки“ тебя никуда не возьмут». Многие наверняка слышали эти слова от своих близких, но всегда ли диплом университета гарантирует хорошую работу с достойной оплатой? Мы пригласили в студию людей, у которых нет высшего образования, но при этом есть интересная работа, которая хорошо оплачивается (куда больше
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Оказалось, что и без диплома о высшем образовании можно найти хорошую работу.
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