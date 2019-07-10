«Окончил 11 классов, получаю $ 900». Истории людей без высшего образования (но с высокой зарплатой)

Источник материала: Tut.by

«Без „корочки“ тебя никуда не возьмут». Многие наверняка слышали эти слова от своих близких, но всегда ли диплом университета гарантирует хорошую работу с достойной оплатой? Мы пригласили в студию людей, у которых нет высшего образования, но при этом есть интересная работа, которая хорошо оплачивается (куда больше среднего по стране). Узнали, как на уход из университета отреагировали родители, почему диплом не всегда важен и будут ли герои настаивать, чтобы их дети получили высшее образование.