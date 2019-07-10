Семь случаев за 2 дня: в Минске участились случаи хищения прокатных электросамокатов

Источник материала: Tut.by

В столице участились случаи хищения кикшеринговых электросамокатов. Минчане «уводят» на первый взгляд бесхозный транспорт и становятся фигурантами уголовных дел. О проблеме предупреждает Следственный комитет.



Фото: пресс-служба Следственного комитета

Только за два дня, 5−6 июля, в Минске зарегистрировано семь краж электросамокатов. Больше всего случаев в Первомайском районе столицы. Заявления поступают от владельцев проката, один самокат стоит более 900 рублей.

Так, в Московском районе столицы 56-летний мужчина заметил, что у дома на проспекте Дзержинского долго стоит самокат. Решив, что он никому не принадлежит, забрал к себе в гараж и разобрал — заинтересовала необычная конструкция. Он не был пьян и ранее судим не был. Однако возбуждено уголовное дело по факту кражи, минчанину грозит от штрафа до 3 лет лишения свободы.

На улицах Ванеева и Гашкевича еще в июне были похищены два самоката, их ищут до сих пор.

В Центральном районе столицы расследуется дело в отношении 58-летнего мужчины, который рано утром 5 июля «увел» самокат с улицы Орловской. «Мужчина пояснил, что хотел забрать самокат и даже успел, находясь на улице, открутить два болта, но к нему подошел представитель фирмы и указал на противоправность действий», — рассказали в СК. Сейчас он под следствием и обязательством о явке.

Есть случаи, когда следователи выезжают по звонкам о пропаже самокатов и выясняется, что как раз ответственные граждане — в основном, пожилые люди, — забирают находку, чтобы уберечь от хищения. В таких случаях дела не возбуждаются, но на разбирательство уходит время и силы.

Следователи предупреждают: данные самокаты — «бесстанционные», у них нет специальной парковки и их можно оставить в любой точке города. Самокаты оборудованы GPS-антенной, которая передает информацию о его местонахождении владельцам.

Сейчас СК готовит представление в адрес прокатной организации, чтобы предупредить случаи хищения.

«Полагаем целесообразным размещение арендодателями на самокате подробной информации о его принадлежности и правила пользования им, которые позволили бы гражданам сразу узнать о том, что данное средство передвижения является собственностью конкретной организации», — рассказали в Следственном комитете.