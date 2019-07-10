Ребенок, тело которого нашли в диване в гараже в Лепеле, задушен. Мать отправили в СИЗО

Источник материала: Tut.by

Следователи с помощью экспертов установили причину смерти двухлетнего Ярослава, тело которого нашли 27 мая в гараже на Борисовском тракте в Лепеле. Малыш умер от механической асфиксии — удушения. В убийстве обвиняют его мать — 23-летнюю Алену Х. Женщину отправили в СИЗО.



Фото: аккаунт матери в «Одноклассниках»

Подозреваемым по делу проходит и сожитель Алены Х., Андрей К. Но, судя по тому, что обвинение пока предъявлено только женщине, причастность мужчины к смерти ребенка не установлена.

Напомним, утром 27 мая 23-летняя женщина обратилась в милицию и сообщила, что ее двухлетний сын, с которым она гуляла в парке, пропал. Она даже описала приметы мужчины, с которым якобы видели ребенка. Милиционеры обследовали парк и прилегающую территорию, МЧС искало ребенка вдоль береговой линии озера и реки, водолазы обследовали дно реки.

Силовики изучили записи камер видеонаблюдения, установили утренний маршрут женщины — и засомневались: она была одна, без ребенка. Позже в гараже нашли его тело .

— Нашли трупик в гараже, в старом диване. Мальчик лежал в черном полиэтиленовом пакете. Пакет прикрыли курткой. И закрыли крышку дивана. Наверх на диван еще поставили телевизор. Малыш был одет, как на прогулку: курточка, брючки, кроссовки, даже шапочка, — рассказывали TUT.BY местные жители.