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Ребенок, тело которого нашли в диване в гараже в Лепеле, задушен. Мать отправили в СИЗО

11.07.2019 13:33 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Следователи с помощью экспертов установили причину смерти двухлетнего Ярослава, тело которого нашли 27 мая в гараже на Борисовском тракте в Лепеле. Малыш умер от механической асфиксии — удушения. В убийстве обвиняют его мать — 23-летнюю Алену Х. Женщину отправили в СИЗО.


Фото: аккаунт матери в «Одноклассниках»

Подозреваемым по делу проходит и сожитель Алены Х., Андрей К. Но, судя по тому, что обвинение пока предъявлено только женщине, причастность мужчины к смерти ребенка не установлена.

Напомним, утром 27 мая 23-летняя женщина обратилась в милицию и сообщила, что ее двухлетний сын, с которым она гуляла в парке, пропал. Она даже описала приметы мужчины, с которым якобы видели ребенка. Милиционеры обследовали парк и прилегающую территорию, МЧС искало ребенка вдоль береговой линии озера и реки, водолазы обследовали дно реки.

Силовики изучили записи камер видеонаблюдения, установили утренний маршрут женщины — и засомневались: она была одна, без ребенка. Позже в гараже нашли его тело.

— Нашли трупик в гараже, в старом диване. Мальчик лежал в черном полиэтиленовом пакете. Пакет прикрыли курткой. И закрыли крышку дивана. Наверх на диван еще поставили телевизор. Малыш был одет, как на прогулку: курточка, брючки, кроссовки, даже шапочка, — рассказывали TUT.BY местные жители.

 
 
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Подозреваемым по делу проходит и сожитель Алены Х., Андрей К.
 
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