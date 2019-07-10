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Ребенок, тело которого нашли в диване в гараже в Лепеле, задушен. Мать отправили в СИЗО
11.07.2019 13:33 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Следователи с помощью экспертов
Подозреваемым по делу проходит и сожитель Алены Х., Андрей К. Но, судя по тому, что обвинение пока предъявлено только женщине, причастность мужчины к смерти ребенка не установлена.
Напомним, утром 27 мая 23-летняя женщина обратилась в милицию и сообщила, что ее двухлетний сын, с которым она гуляла в парке, пропал. Она даже описала приметы мужчины, с которым якобы видели ребенка. Милиционеры обследовали парк и прилегающую территорию, МЧС искало ребенка вдоль береговой линии озера и реки, водолазы обследовали дно реки.
Силовики изучили записи камер видеонаблюдения, установили утренний маршрут женщины — и засомневались: она была одна, без ребенка.
— Нашли трупик в гараже, в старом диване. Мальчик лежал в черном полиэтиленовом пакете. Пакет прикрыли курткой. И закрыли крышку дивана. Наверх на диван еще поставили телевизор. Малыш был одет, как на прогулку: курточка, брючки, кроссовки, даже шапочка, —
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Подозреваемым по делу проходит и сожитель Алены Х., Андрей К.
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