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В Жлобинском районе археологи нашли предметы быта времен каменного века

11.07.2019 13:47 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На месте стоянки людей каменного века, расположенной на территории заказника «Смычок» (Жлобинский район), завершилась археологическая экспедиция. Об итогах сообщает районная газета «Новы дзень».


Данное поселение наших древних предков («Нижняя Олба-1») является уникальным для всей Восточной Европы. Располагается оно недалеко от места, где Березина сливается с Днепром. Научное исследование стоянки началось в 2013 году под руководством археолога, кандидата исторических наук, сотрудника Института истории НАН Беларуси Игоря Езепенко. Он также возглавлял экспедиции сюда в 2017 и 2018 годах.

До 2018 года в южной части поселения было вскрыто более 100 квадратных метров пластов почвы. В культурном слое (глубиной до 1 метра) обнаружены предметы, относящиеся к поздненеолитическому и мезолитическому периодам. Это — наконечники стрел, пластинки с затупленным ретушью краем, разнообразные резцы (боковые, срединные, на углу сломанной пластины), скребки и другое.

Полученные материалы имеют ярко выраженный мезолитический облик и могут указывать на возможные сезонные миграции в регион племен кундской культуры из Прибалтики. В 2018 году были начаты исследования северо-западной части стоянки. Вскрыто 32 квадратных метров пластов почвы.

Во время нынешних раскопок также было вскрыто 32 квадратных метров. Исследования показали, что данное место заселялось предположительно с мезолитической эпохи (8 тысяч лет назад). На глубине 0,3−0,5 метра были найдены кремневые орудия (вкладыши, резцы и другое). Также выяснилось, что следующий этап заселения местности связан с племенами позднего неолита днепро-донецкой культуры (3−2 тысячи лет до н.э.).

Найдена характерная для этого времени гребенчато-накольчатая керамика (обломки лепных орнаментированных сосудов). Самые поздние следы пребывания человека на данном поселении датируются ранним железным веком (1 тысячелетие до н.э.). Об этом свидетельствует найденный развал лепного горшка, относящийся к указанной эпохе. Всего же коллекция артефактов пополнилась более чем на 600 экземпляров.


Активное участие в раскопках, как и в прошлые годы, принимали волонтеры — учащиеся Жлобинской СШ № 5 под руководством педагога Сергея Погребецкого.

 
 
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Всего же коллекция артефактов пополнилась более чем на 600 экземпляров.
 
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