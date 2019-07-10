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В Гомельской области из-за жары с весны засохло 18 тысяч насаждений. К осени их должны заменить
11.07.2019 13:47 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Из-за весенней и летней жары в Гомельской области высохло много насаждений. Чтобы компенсировать это, власти приняли решение высадить к зиме более 18 тысяч растений,
Отмечается, что Гомельский областной комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды постоянно следит за ситуацией с озеленением. Чтобы улучить ситуацию и увеличить долю древесно-кустарниковой растительности в зеленых насаждениях, весной в Гомельской области высадили 71 тысячу деревьев. Из них 33 тысячи — в райцентрах, а еще 38 тысяч в селах.
Но из-за сложившейся в весенне-летний период погоды (высокой среднесуточной температуры и длительного отсутствия осадков) отмечено усыхание части насаждений.
Облкомитетом, с привлечением СМИ, было инициировано проведение мероприятий по поливу насаждений, в том числе с участием граждан. Акция была поддержана во всех районных центрах Гомельской области, пишет издание, что позволило совместными усилиями сохранить значительное количество насаждений.
Вместе с тем, в результате проведенной облкомитетом оценки приживаемости высаженных насаждений установлено, что около 18 тысяч деревьев усохло, в том числе: в городах и райцентрах — почти 10 тысяч саженцев (средняя приживаемость саженцев составила 70%), в сельских населенных пунктах — 8 тысяч деревьев (приживаемость — 77%).
С целью восстановления погибших насаждений утвержден План мероприятий, чтобы в сентябре-октябре высадить новые растения взамен высохших, в рамках глобальной экологической кампании «Обустроим малую родину». Определены объемы посадок деревьев для каждого района и Гомеля общим количеством не менее 18 тысяч штук.
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В городах и райцентрах высохло почти 10 тысяч саженцев, а на селе - еще 8 тысяч.
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