В Гомельской области из-за жары с весны засохло 18 тысяч насаждений. К осени их должны заменить

Источник материала: Tut.by

Из-за весенней и летней жары в Гомельской области высохло много насаждений. Чтобы компенсировать это, власти приняли решение высадить к зиме более 18 тысяч растений, сообщает гомельская районная газета «Маяк».



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Отмечается, что Гомельский областной комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды постоянно следит за ситуацией с озеленением. Чтобы улучить ситуацию и увеличить долю древесно-кустарниковой растительности в зеленых насаждениях, весной в Гомельской области высадили 71 тысячу деревьев. Из них 33 тысячи — в райцентрах, а еще 38 тысяч в селах.

Но из-за сложившейся в весенне-летний период погоды (высокой среднесуточной температуры и длительного отсутствия осадков) отмечено усыхание части насаждений.

Облкомитетом, с привлечением СМИ, было инициировано проведение мероприятий по поливу насаждений, в том числе с участием граждан. Акция была поддержана во всех районных центрах Гомельской области, пишет издание, что позволило совместными усилиями сохранить значительное количество насаждений.

Вместе с тем, в результате проведенной облкомитетом оценки приживаемости высаженных насаждений установлено, что около 18 тысяч деревьев усохло, в том числе: в городах и райцентрах — почти 10 тысяч саженцев (средняя приживаемость саженцев составила 70%), в сельских населенных пунктах — 8 тысяч деревьев (приживаемость — 77%).

С целью восстановления погибших насаждений утвержден План мероприятий, чтобы в сентябре-октябре высадить новые растения взамен высохших, в рамках глобальной экологической кампании «Обустроим малую родину». Определены объемы посадок деревьев для каждого района и Гомеля общим количеством не менее 18 тысяч штук.