В Гомеле продолжаются отключения горячей воды. График

Источник материала: Tut.by

Продолжается плановое отключение горячего водоснабжения в гомельских квартирах. По 22 июля включительно только холодная вода будет в домах, входящих в Сельмашевский район тепловых сетей, сообщают «Гомельские ведомости».

С 23 июля после полного завершения ремонта Сельмашевского РТС потребители данной зоны теплоснабжения будут обеспечены тепловой энергией от Гомельской ТЭЦ-2.

С 30 июля по 12 августа испытания на плотность и прочность с последующим выводом в ремонт тепловых сетей начнутся в Центральном и Южном районах тепловых сетей.

При отсутствии форс­-мажоров отключение горячей воды для жилого сектора не превысит две недели, говорят в службе. Закончить все работы «Гомельское городское ЖКХ» планирует до 30 августа.