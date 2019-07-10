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В Гомеле продолжаются отключения горячей воды. График

11.07.2019 13:46 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Продолжается плановое отключение горячего водоснабжения в гомельских квартирах. По 22 июля включительно только холодная вода будет в домах, входящих в Сельмашевский район тепловых сетей, сообщают «Гомельские ведомости».

С 23 июля после полного завершения ремонта Сельмашевского РТС потребители данной зоны теплоснабжения будут обеспечены тепловой энергией от Гомельской ТЭЦ-2.

С 30 июля по 12 августа испытания на плотность и прочность с последующим выводом в ремонт тепловых сетей начнутся в Центральном и Южном районах тепловых сетей.

При отсутствии форс­-мажоров отключение горячей воды для жилого сектора не превысит две недели, говорят в службе. Закончить все работы «Гомельское городское ЖКХ» планирует до 30 августа.

 
 
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По 22 июля включительно только холодная вода будет в домах, входящих в Сельмашевский район тепловых сетей.
 
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