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13 июля в Гомеле пройдут прямые телефонные линии с чиновниками

11.07.2019 13:45 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

13 июля в Гомельском горисполкоме и администрациях города пройдут прямые линии с чиновниками. Об этом сообщают «Гомельские ведомости».

С 9.00 до 12.00 прямую телефонную линию проведет управляющий делами Гомельского горисполкома Алексей Анатольевич Васюченко (курирует вопросы работы с обращениями граждан и осуществления административных процедур управлениями, отделами и службами Гомельского горисполкома). Телефон: 33−07−62.

Также в субботу на вопросы будет отвечать заместитель главы администрации Железнодорожного района Гомеля Наталья Федоровна Жук (курирует вопросы развития производства промышленных предприятий, торговли, энергосбережения, экономического анализа деятельности предприятий, своевременной выплаты заработной платы, финансово-кредитной, налоговой и антимонопольной политики, труда и занятости, техники безопасности, оказания шефской помощи селу, использования коммунальной собственности, содействия развитию малого бизнеса), телефон: 33−99−01.

Обращения принимает заместитель главы администрации Новобелицкого района Гомеля Елена Николаевна Копа (курирует вопросы идео­логической работы, социальной защиты населения, культуры, молодежной политики, образования, физической культуры и спорта, общественной безопасности, профилактики преступлений, правонарушений, пьянства и алкоголизма), телефон: 51−42−10.

Прямую линию проведут еще первый заместитель главы администрации Советского района Гомеля Александр Иванович Бондарев (курирует вопросы жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства, жилищных правоотношений, содержания, обслуживания и ремонта жилищного фонда, деятельности жилищно-строи­тельных и гаражно-строи­тельных потребительских кооперативов, архитектуры, озеленения и санитарного содержания территории района), телефон: 51−25−84; и управляющий делами администрации Центрального района Гомеля Инна Ивановна Бондарева (курирует вопросы работы с обращениями граждан и осуществления административных процедур отделами и службами администрации района), телефон: 75−07−87.

 
Теги: Гомель
 
 
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