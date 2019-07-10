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Как жительница глухого белорусского хутора побывала во Франции, где родилась 88 лет назад

11.07.2019 13:39 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Этой весной про женщину с глухого белорусского хутора Коди писали французские СМИ. Янина-Жанин Сташко в свои 88 проехала около 1700 километров, чтобы оказаться в городе, где родилась и жила 16 лет. «Путешествие, полное эмоций», — пишет газета «Голос Севера». TUT.BY узнал, как изменилась жизнь героини нашего репортажа с белорусского хутора на границе с Литвой.


Янина Сташко на хуторе Коди, февраль 2018 года. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

В феврале 2018 года Янина Сташко жила на хуторе в погранполосе, смирившись с тихой белорусской старостью. Глухое место, куда не всегда готова доехать автолавка. Но женщина не теряла веры в жизнь и чувство юмора.

—  Пры маей балезні, еслі сядзіш ілі ляжэш — заклініць суставы. Как эта гаварат: «Лучша плоха хадзіць, чым харашо ляжаць», — шутила она в разговоре с TUT.BY.

Ставка на «движение — жизнь» оказалась верной: спустя год Янина Сташко, в свои 88 лет, преодолеет почти 1700 километров, чтобы оказаться на родине.


Янина Сташко из Беларуси во французском городе Лален, где родилась. Фото: Чеслав Сташко

Историей женщины с белорусского хутора, которая помнит «Марсельезу», заинтересовалось посольство Франции в Беларуси, а студия исторических фильмов «Мастерская Владимира Бокуна» сняла документальное кино о том, как Жанин возвращается домой. Премьера фильма состоялась в Минске 10 июля, на нее пришли и сама героиня, и посол Франции.

Массовый зритель сможет увидеть кино про Янину Сташко и других репатриантов на телеканале «ОНТ» уже в субботу 13 июля в 14.45. Пока можно взглянуть на трейлер.

Родители Янины Сташко приехали на заработки во Францию из Островецкого района Гродненской области в 1929 году. Именно там у них родилась дочь Жанин — в городке Лален (пригород Лилля) на севере Франции, она проживет неполных 17 лет.

После войны начнется крупная сталинская кампания по репатриации граждан СССР. Решат вернуться и родители Жанин.


Янина Сташко на презентации фильма о собственной судьбе в Минске, июль 2019 года. Фото: Дмитрий Русак, @dmitryrusakphoto

— Ксёндз пасля вайны да нас зайшоў, сказаў, што тры гады будуць бясплатна вязці, а патом закрыюць граніцу. Ну тут маці і ўскіпела ўжо ехаць, атцу і там добра было. Вярталіся караблём, праз Адэсу. Разам з намі плылі белякі, якія пасля рэвалюцыі ўцякалі. Вучоныя ж людзі, не мы, а ехалі тожа назад. Нас прывязлі ў Адэсу, а белякоў зразу за рашотку. А тут пасля вайны жызнь, канешне, невясёлая была — мая маць сразу сядая стала, — рассказывала Янина Сташко.

Женщина до старости сохранила любовь к месту, где родилась. Как и некоторые артефакты — например, швейную машинку, которую привезла из Франции.

— Знаете, у моей бабушки была точно такая же машинка, как у вас! — растрогается посол Франции в Беларуси Дидье Канесс, когда приедет на хутор Коди.

Да и вообще они окажутся земляками — посол из того же французского региона, где родилась Жанин.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

7 июля 2018 года Янина Сташко побывала в Минске в посольстве Франции — на встрече с другими такими же «возвращенцами», как и сама. А в апреле 2019 года поехала на родину. Когда создатели фильма спросили, как она хочет отправиться в другую страну (на автомобиле или самолетом), женщина рассудила:

— На машыне паедзем — дык болей света ўвідзім.

Для Янины Сташко из Беларуси в родном городе Лален организовали встречу в школе, которую она когда-то окончила.


Янина Сташко с детьми в школе имени Жанны Дарк на севере Франции, в которой много лет училась и сама. Фото: Чеслав Сташко

Католичка Янина Сташко побывала и в храме, где ее крестили.

— Самае валніцельнае было ў касцёле. Падходзім — ступенькі. Как увідзела гэтыя ступенькі, так залілась слязамі, — ўсё вярнулася ў памяці, — рассказывает Янина Сташко.

«Вернулся в памяти» и французский язык, на котором она почти не говорила 72 года. В музее шахтерского городка Янине Сташко показали журнал, где зафиксировано прибытие в Лален ее родителей. Теперешняя белоруска побывала и в доме, где провела детство.


Янина Сташко в костеле города Лален на севере Франции. Здесь много лет назад ее крестили. Фото: Чеслав Сташко

«О судьбе каждого репатрианта можно сделать фильм»

— Это большая радость для меня, что этот проект реализовался, — сказал посол Франции на премьере фильма «Жанин» в Минске. — Помимо этого фильма скоро будет опубликован сборник воспоминаний репатриантов и их детей, белорусского журналиста и писателя Валерия Калиновского «Дети Франции. Истории семей, которые поверили Сталину».


Посол Франции в Беларуси Дидье Канесс на презентации фильма о репатриантах, июль 2019 года. Фото: Дмитрий Русак, @dmitryrusakphoto

В фильме «Жанин» посол Дидье Канесс рассказал самую первую историю французского репартрианта, которая его потрясла. Мужчина из Витебска в 2017 году написал в посольство Франции в Беларуси из больницы.

— Он писал, что тяжело болен и что по происхождению француз, что родился во Франции, а приехал в Советский Союз с родителями в 1947 или 1948 году. Он не осмеливался раньше обращаться в посольство, но когда почувствовал, что скоро уйдет из жизни, решил написать, попросить прислать флаг Франции, чтобы накрыть им гроб в день похорон. Все в посольстве были потрясены этим письмом, — вспоминает Дидье Канесс.

С мужчиной связались, ему и его младшей сестре повторно выдали французские паспорта в декабре 2017 года. Репатриант из этой истории, писавший в посольство, умер в начале 2019 года.

Режиссер фильма «Жанин» Владимир Бокун рассказывает, что многие истории возвращенцев остались за кадром. Например, история Степана Батуры.

— Репатриантам запрещали ввозить животных. Степан Батура рассказывал, что его семья везла в поезде собачку и попугая. Подъезжают они к Бресту, заходят пограничники: «Нельзя! Животных — вон!». Что поделаешь: поплакали, расстались с собакой и попугаем. Тронулся поезд через Буг, переезжают границу. Смотрят в окно: и собака — через Буг. И попугай над ней летит. Только поезд пришел — забрали с другой стороны границы животных. Это все сильные истории. О судьбе каждого репатрианта можно сделать фильм, как про Жанин.


Режиссер фильма «Жанин» Владимир Бокун вместе с сыном Янины Сташко Чеславом, июль 2019 года. Фото: Дмитрий Русак, @dmitryrusakphoto
 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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Янина Сташко живет в Беларуси у границы с Литвой. В свои 88 лет она проехала около 1700 километров, чтобы оказаться во французском городе, где родилась много лет назад.
 
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