В одной из деревень в Чечерском районе объявили карантин по бешенству

Источник материала: Tut.by

В деревне Турищевичи (Чечерский район) объявили карантин по бешенству. Об этом сообщает издание «Чечерский вестник».



Фото: Игорь Ремзик, TUT.BY

Местная жительница вышла во двор на лай собак и обнаружила там лису. Женщина попыталась прогнать животное, не обошлось без схватки — и лиса разорвала домашнего кота. Пришлось срочно сообщить о произошедшем местному охотоведу, который и застрелил животное.

Лабораторные исследования подтвердили, что хищница болела бешенством. В месте очага заболевания проведена вакцинация всех домашних животных.

Кроме того, на повседневную жизнь сельчан наложен ряд ограничений. Местным жителям не рекомендуют приобретать питомцев, лучше подождать пару месяцев до окончания карантина. Также нельзя вывозить собак и кошек за пределы населенного пункта.