В сквере Буда-Кошелево появились необычные скамейки

Источник материала: Tut.by

В городском сквере Буда-Кошелево появилась новая достопримечательность: необычные скамейки, созданные по инициативе городских властей. Фотографии публикует местное издание «Авангард».





На неделе коммунальные службы установили скамейки вокруг фонтана в городском сквере — подарок будакошелевцам и гостям от предприятий и организаций к 95-летнему юбилею района.





Инициатором установки необычных скамеек выступили городские власти. Отзывы от горожан только положительные:

— Отличная идея и воплощение достойное. Это хороший подарок району к юбилею. Мы с мужем Андреем любим гулять здесь с сыновьями Платоном и Кириллом, — рассказала местная жительница Виктория Кухоренко. — Мне по душе пришлась скамья примирения, мужу — стилизованная под телегу, Платону — музыкальная.









— После установки новых оригинальных скамеек, думаю, сквер будет пользоваться еще большей популярностью. Мои дети точно в восторге, — не скрывает эмоций мама троих детей Мария Лосева.