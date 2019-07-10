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В сквере Буда-Кошелево появились необычные скамейки

11.07.2019 14:23 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В городском сквере Буда-Кошелево появилась новая достопримечательность: необычные скамейки, созданные по инициативе городских властей. Фотографии публикует местное издание «Авангард».


На неделе коммунальные службы установили скамейки вокруг фонтана в городском сквере — подарок будакошелевцам и гостям от предприятий и организаций к 95-летнему юбилею района.


Инициатором установки необычных скамеек выступили городские власти. Отзывы от горожан только положительные:

— Отличная идея и воплощение достойное. Это хороший подарок району к юбилею. Мы с мужем Андреем любим гулять здесь с сыновьями Платоном и Кириллом, — рассказала местная жительница Виктория Кухоренко. — Мне по душе пришлась скамья примирения, мужу — стилизованная под телегу, Платону — музыкальная.



— После установки новых оригинальных скамеек, думаю, сквер будет пользоваться еще большей популярностью. Мои дети точно в восторге, — не скрывает эмоций мама троих детей Мария Лосева.

 
 
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Есть «музыкальная» и «скамейка примирения», а еще - от милиции, с рыцарем.
 
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